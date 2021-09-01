《庫伊拉》致敬時裝大師　從服裝設計看艾瑪史東「惡女化」個性轉變

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《時尚惡女：庫伊拉》已於各大授權平台上架，故事背景設定在七○年代的倫敦，當時的倫敦是龐克搖滾的巔峰時期，充斥反叛與反骨。

相信看到劇中服裝，時尚迷肯定會覺得其中 Cruella 所展現的風格似曾相似，比如有些龐克教母 Vivienne Westwood 的味道，又或是在設計上有著時裝鬼才 Alexander McQueen、John Galliano 的破格思維，種種「跡象」似乎也代表劇中造型師向這些大師們的深刻致敬。

可是《101忠狗》前傳，也可以不是

也有人說這是《101忠狗》的前傳，個人覺得只有對一半，因為在《時尚惡女：庫伊拉》中，Cruella 的個性跟在《101忠狗》不太相同，因此所延伸成的故事走向也幾乎不一樣，好比在不同時空中，同一個人會因為成長經歷或是遭遇的人事物會導致她的人生走出不同的道路。而此次我們著重 Cruella「惡女版」服裝部分，不對故事敘述太多，詳細的故事留待各位自身體會。

向時裝大師致敬

各位對於 Alexander McQueen 的印象肯定就是帶有黑暗的中世紀維多利亞風格，劇中 Cruella 就以一身全黑皮衣套裝亮相，她帶著手杖配上濃妝，造型以具有強烈氣勢的中性西裝為主，下身搭配在六○年代盛行A字裙，整體對 Alexander McQueen 致敬意味濃厚，即便到了現在，這些單品像是骷髏手杖都還能夠在品牌購入。除此之外，在細節中散發的性虐意味則有 Vivienne Westwood 的氣息。

除了上述的 Vivienne Westwood、Alexander McQueen 和 John Galliano，如果妳熱衷時尚，還有一個人肯定要知道，就是 Charles James。劇中的鮮紅色禮服，這套造型從色調就帶給人一種氣勢強烈的視覺印象，事實上，劇中服裝設計師 Jenny Beaven 就曾表示，這套鮮紅禮服的靈感來自深受世界時裝界讚譽的 Charles James 其經典之作的 Tree dress，Charles James 的設計有著結構縝密的建築線條，甚至 Met Gala 就曾以他為主題舉辦晚會。

Charles James 更曾被 Christian Dior 譽為在當年是最傑出的設計師，有趣的是，Charles James 的作品富含毫不保守的藝術底蘊，但他卻沒受過正統設計教育，據悉倒是學習過人體解剖學，也許因此對於人體構造的了解讓他製作出能夠完美展現女性身體曲線的曠世巨作吧！

純白斗篷下的鮮紅

回到劇中，這套紅禮服的前身是純白的斗篷輪廓，Cruella 運用火焰讓這套造型做了二次演繹，燒毀掉的純白斗篷，迎來的卻是猶如重生的鮮紅，成功吸引目光。雖然這只是劇中造型的呈現，但若是現實中如電影般重現，肯定也是相當震撼人心。實際上還真的有，Alexander McQueen 在他尚未成名的學生時代，作品受到批評，那是他 1998 年秋冬展出的「被詛咒的女人」季度系列，他索性用一把火燒掉那些無聊的制度與老舊思維。

金色寶石 破繭而出

接著是這套金色蟲蛹裝，雖然 Cruella 沒有真正地將它穿在身上，但也與 Alexander McQueen 2001 年夏季系列以蝴蝶衝破開場的一幕似曾相似。這套造型看似奢華亮麗，背後所蘊含的實則是滿滿對男爵夫人的報復與諷刺。

多層次龐克女王

接著看到的，也是劇中我最喜歡的一套造型，隨著劇情發展到了時裝設計爭霸戰中後期，Cruella 在她的勁敵男爵夫人原本在車中想要華麗亮相，下車奪取媒體目光的那一刻，直接踩在男爵夫人的車上，用時尚女王的姿態，頭戴黑白王冠（由她的標誌性髮色編織而成）身著閃閃發光的軍裝，鍊條、勳章掛滿展現極致的龐克元素。

從孩童時期就能看出特質

其實這樣的設計理念從劇中 Cruella 的孩童時期就能看出端倪，她還是個小女孩時就喜歡將各種 Pins 別在制服上，甚至是她剛到倫敦 Liberty 百貨做基層員工，因為無法忍受無能主管，私自將無聊的傳統櫥窗改造成有趣且充滿反叛態度的視覺，因此受到時尚圈的關注與設計師的重用，種種跡象展現其反骨不畏旁人目光的時尚態度，也奠定了她在劇中的成功與大膽破格的設計（雖然在現實中是向各個時裝大師致敬，但無疑這些現實中的大師都有著相似特質）。

向經典搖滾樂團取經

順帶一提，這套奇幻獵奇的軍裝混搭寬大長裙，有皇室般高高在上的奢華氣息也有如「Sex Pistols」樂團直接了當的英倫龐克，當然，對時裝有了解的朋友會知道這套造型的呈現不會是一個簡單的工程，劇中設計師為了讓 Cruella 能夠自然擺動大裙襬，展現女王特質，以及表達裙裝的自然垂墜感，造型團隊運用高達 5000 多片的花瓣，讓這套造型更具層次。

復古黑白女騎士

氣勢爆棚的機車皮夾克在劇中能見度很高，搭配金屬感長褲更是充分彰顯了屬於七○年代的前衛未來感。時尚迷也不難發現，有些單品彷彿似曾相似，沒錯，實際上設計師 Jenny Beaven 還真的就到了倫敦 Portobello Road 的 Vintage Store 找尋靈感，當然，尋覓的多是以七○年代的經典裝束為主題，雖然最後好像沒有用上真的古著，但古著服裝的剪裁和經典性卻也是無可取代。

寫到這，又想起東西倫敦的美好，如果妳有天到了倫敦，肯定要去 Portobello Road 朝聖一番。

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