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Red Velvet Joy愛情事業兩得意　4套上班穿搭可以直接複製

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

2021年5月義大利精品集團Tod’s宣佈，陸劇男神肖戰正式出任Tod’s品牌代言人，看準肖戰低調、內斂的紳士氣質，加上他在戲劇上的卓越表現，以及強大粉絲號召力和帶貨力，此次代言，Tod’s特別為肖戰設計全新形象，展現他與眾不同的義式魅力。

Tod’s代言人行列又添加一名新成員，2021年8月，Tod’s宣佈韓國女團Red Velvet成員Joy出任韓國區品牌大使，今年才要滿24歲的Joy，以韓國經紀公司SM旗下女團Red Velvet的歌手身份出道，不僅歌唱事業表現亮眼，也曾參與《她愛上了我的謊》、《偉大的誘惑者》…的演出。

品牌創意總監Walter Chiapponi開心說道：「我很高興與一位充滿活力的年輕藝人一起展開這段新里程，相信其個人風格能為品牌帶來更大發展。」對此，Joy表示：「我很榮幸成為Tod’s品牌大使，並非常期待與Tod’s一同展開不一樣的新旅程。」

Joy上班穿搭示範

長靴穿搭

即將邁入微涼的秋季，早晚溫差大要怎麼穿衣服，何不以Joy的長靴穿搭作為參考，簡單白TEE搭配牛仔短褲，選擇皮革長靴為整體造型增添不少時髦感，氣溫若是偏涼可以加上針織衫，看起來也更有型。

低跟涼鞋穿搭

喜歡穿襯衫的上班女孩，不妨學Joy以軍綠色襯衫搭配卡其色裙的穿搭，腳上踩一雙低跟涼鞋，在辦公室登場也不失正式感，非常適合作為女孩們職場穿搭的範本。

襯衫式洋裝

說到辦公室穿搭，並沒有大家所想得那麼難，像Joy一件襯衫式的條紋洋裝搭配你奶茶色穆勒鞋，氣質又正式，職場穿搭焦點一定非她莫屬。

球鞋穿搭

年紀較輕的女孩，像是Joy身上的學院風穿搭，也是可以作為工作穿搭的選擇，白色襯衫、百褶裙搭配針織背心，腳上的球鞋可以換成跟鞋，這套穿搭的重點在臉上，金屬的方框造型眼鏡為整體穿搭就加分。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 肖戰, Red Velvet Joy, Tod’s

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