眼周保養入門推薦！小棕眼霜必收、克蘭詩黃金亮眼萃高CP兩用法

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

近期眼周保養越來越受重視，保養品牌相繼推出了眼部精華，像Dior精萃再生玫瑰微導眼凝萃、克蘭詩黃金亮眼萃、Valmont 3D智慧凝水眼部菁乳、雅詩蘭黛小棕眼部精華、嬌蘭皇家蜂王乳黃金冰滴眼萃等。

克蘭詩的黃金亮眼萃

說到克蘭詩的保養，一定會想到擄獲相當多人的精華黃金雙激萃，雙質地混搭使用、雙管包裝設計等，都是這款精華的特點。克蘭詩將在2021年9月推出黃金亮眼萃，承襲了黃金雙激萃的重點成份以及包裝優點，更添加來自法國的全新配方，野生有機高山峨參加強眼周的修護。

雙植萃重點成份

黃金亮眼萃總計含有13種植萃配方，其中核心成份是來自法國中部奥弗涅(Auvergne)的野生有機高山峨參，以及黃金雙激萃中的重點原料的重點原料黃金薑黃。

ALPHA-V年輕蛋白，是維持眼周區域年輕感的重要角色，有機高山峨參能有效使此蛋白生成，達到淡紋亮眼、增加眼周緊緻彈潤的效果；黃金薑黃則能夠精準抗老修護，並促進其他成份的作用，使保養效果更加乘。除此之外還有其他協作的植萃配方，如有機酪梨、七葉皂樹和有機奇異果等，能改善眼周紋路、黑眼圈、浮腫與抗藍光，達到緊緻、水潤、提亮、細緻與防禦的效果。

水+乳2:1雙質地

針對較為脆弱的眼周肌膚，克蘭詩調配了水:乳=2:1的雙質地配方，由1/3的彈潤乳精華加上2/3的提亮水精華所構成，更適合眼周肌膚，並且同樣採用雙管、可調節用量的包裝，小滴可做日常水亮保養，單獨使用、作為眼周第一步的眼部精華皆行，大滴則可當作眼膜使用，薄敷急救亮眼，不需再以清水洗淨，十分便利。

日常保養建議搭配克蘭詩專屬法式手法，亮眼效果更出色：

STEP1-指尖回溫混合水乳雙質地

STEP2-由內而外輕壓下眼周，再由內而外輕壓上眼窩，並延伸至太陽穴

STEP3-輕輕按壓眉心促進舒壓

Valmont 3D智慧凝水眼部菁乳

來自瑞士的頂級保養品牌Valmont，自 2012 年推出3D智慧凝水系列，主打深入肌底的保濕、修護，替肌膚三大層面造水、補水、鎖水，達到由內而外的澎潤，呈現透亮的水光肌，並持久保濕，2021年8月全新推出專為眼部打造的眼部菁乳，要重塑眼周青春光采。

智慧凝水科技

將4種超保濕成份完美揉合，形成深層水合作用的網絡，包含三離子複合DNA、保濕矽烷醇、高分子聚合玻尿酸和磁力保濕複合物，能幫助細胞保持水分、提供近一步的水合作用等，並保留了每種成份的優點，使其效果更加優秀。除此之外，為了更加細緻的眼周肌膚，Valmont還添加了有助抗老的晶亮生態。

輕盈細緻凝乳質地

3D智慧凝水眼部菁乳選用細緻的凝乳質地，打造使用時的高舒適感，能夠立即舒緩眼部肌膚，且帶來持續的長效保濕，早、晚使用都很適合，可以使用品牌的滾珠按摩棒加強按摩，也可以使用指腹輕點。

雅詩蘭黛 特潤冰導緊緻眼部精華

特潤「小棕」家族是雅詩蘭黛必收的系列，不僅小棕瓶，小棕眼霜也相當受到消費者的喜愛。雅詩蘭黛研究指出，眼周的肌膚比臉部薄上40%，比起過往，現代人眼周肌膚老化的速度更是高達過往的5倍，無論是日常動作、長時間用眼過度都會造成眼周加速老化。8月1日推出全新特潤冰導緊緻眼部精華，有「眼周的健身教練」之稱，主打使用全新成份點、線、面撐起眼周肌膚、回復年輕光彩。

全新的眼部精華擁有和小棕瓶一樣的修護技術「年輕關鍵科技 ChronoluxTM Power Signal Technology」，能夠修護因勞動而感到疲倦的肌膚，協助淡化細紋、恢復眼周彈潤緊緻，對抗暗沉、眼周肌膚下垂等問題；這款眼部精華也附上獨家塑眼冰棒，針對眼周角度設計的圓形筆頭，能360度的貼合肌膚，採用醫療鋼材質，能讓眼周降溫、感到紓壓；質地輕盈不黏膩，能迅速的被眼下肌膚吸收，達到修護效果。

雅詩蘭黛也提供眼周按摩的三步驟：

1.改善動態黑眼圈－鐘擺式

首先取出塑眼冰棒，先均勻將精華抹在兩眼下方，接著從眼下至眼尾來回５次擺盪，可改善因長期用眼過度的疲憊泡泡眼所產生的動態黑眼圈。

2.撫平細紋－畫圈式

以眼窩為起點順時鐘繞小圈３次，接著再以眉心為起點一樣順時鐘繞大圈３次，可撫平眼下細紋、預防魚尾紋形成。

3.舒緩眼周壓力－太陽式

最後，從眼下滑至太陽穴位置按壓畫圈，能舒緩眼周壓力，活化肌膚，創造亮眼。

嬌蘭 皇家蜂王乳黃金冰滴眼萃

皇家蜂王乳系列包含了平衡油、雙導精華等，是嬌蘭的明星系列，2021全新推出皇家蜂王乳黃金冰滴眼萃，蘊含了94%的天然來源成份，為了加強它的修護功能，品牌也特別打造了Gold Drop黃金冰滴按摩儀，除了是滴管之外也能精準按摩眼周肌膚，達到緊緻、提亮的修護功效。

高營養成份 質地輕盈好吸收

法國嬌蘭研究中心研發了「黑蜂眼部修護科技TM」（BlackBee Eye Repair Technology™），為的就是打造明亮、緊緻且充滿神采的大眼，而嬌蘭致力於研究蜂蜜的功效，其能夠長效延緩眼周肌膚老化，除此之外也結合了天然來源緊緻聚合物、3種抗疲勞因子：紅球薑萃取物、咖啡因、迷迭香萃取物，達到舒緩眼周疲憊暗沉，並淡化眼周紋路，使雙眼更有神亮采等效果，其質地輕盈、不黏膩，能深入肌膚給予足夠的呵護。

Gold Drop黃金冰滴按摩儀

除了質地、成份外，嬌蘭針對這支眼萃也搭配了全新的黃金冰滴按摩儀，其本身除了是可以吸取產品的滴管外，也能360°按摩雙眼，緊緻舒緩眼周肌膚，法國嬌蘭SPA護膚中心（Guerlain Institute & Spa）專家研發了獨特按摩技巧：Step.1 將冰滴按摩儀置於下眼尾，輕輕向前推；Step.2 以按摩儀輕點眼下，達到舒緩效果；Step.3 以螺旋方式從下眼尾開始往前按摩；Step4. 以按摩儀向上輕推眉心、眉中、眉尾；Step.5 從眉毛上緣輕帶至額頭。

DERM iNSTITUTE 得英特 青春煉金超亮眼精華

眼周肌膚比全臉肌膚更薄1/3，長時間使用3C產品，雙眼容易感覺酸澀、乾癢與疲倦；一天眨眼次數高達上萬次、不經意地搓揉雙眼，也會造成眼周黑色素沉澱，導致眼周乾燥、膚色暗沉。DERM iNSTITUTE得英特研發中心，將眼周修護配方再升級，推出青春煉金超亮眼精華，提升眼周肌膚屏障與修護能力。

青春煉金超亮眼精華，將純金胜肽與鉑金胜肽搭配植萃科技，並添加東印度沒藥、尼羅河藍睡蓮與月見草三大植物，改善眼周敏感、乾燥等，而超亮眼HDR胜肽複合物以大、小分子玻尿酸微包覆8種亮眼胜肽，改善眼周困擾。

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