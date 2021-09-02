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「龐克教母」珍珠項鍊宣美、蕾哈娜都入坑！3種搭配靈感一次看

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Text／Marie Claire美麗佳　Photo／Marie Claire美麗佳人

說到Vivienne Westwood，總是讓人聯想到品牌主理人「龐克教母」的封號，招牌的土星logo是品牌最經典的標誌。雖說Vivienne Westwood在這幾年似乎不像過往那般受到高度的關注，近期卻因為這一條珍珠項鍊再度成為話題品牌！

Vivienne Westwood三環珍珠項鍊

近日紛紛出現在女星們穿搭之中的，就是這一條三環珍珠項鍊，將大大小小的珍珠串接起來，三條珍珠鍊彼此並排，極為有份量感。項鍊的亮點墜飾，是以水鑽來呈現Vivienne Westwood的經典土星logo，在扣環的地方也用同樣的logo裝飾，造型性十足也難怪成為近日女星們的愛用飾品！

Vivienne Westwood三環珍珠項鍊女星們這樣搭配

1、宣美、Dua Lipa單獨配戴

因為項鍊本身在視覺上已經相當有份量，直接佩戴就能呈現出十足的個性，像是宣美在近期的宣傳照當中，上身簡單的白色低領背心，空空的頸部戴上Vivienne Westwood三環珍珠項鍊就為整體造型帶出重點。

而英國女歌手Dua Lipa則是在紅毯上秀出Vivienne Westwood三環珍珠項鍊，金黃色調的短禮服以紫色的網紗疊加於上，微笑線條的低領設計，也是透過項鍊的份量感達到畫龍點睛的效果。

2、太妍 相同珍珠元素堆疊

太妍則是在新單曲《Weekend》的MV當中配戴上Vivienne Westwood的珍珠項鍊，以香奈兒長短兩條金色與白色的珍珠相互堆疊出層次感。

3、蕾哈娜 多條項鍊混搭

美國潮流代表蕾哈娜，獨樹一格的穿搭風格一直以來受到許多穿搭控關注，自從開始經營自己的品牌之後，「老闆」霸氣的個性在近年來也反應在蕾哈娜的穿著風格上。在以下這一套造型中，除了Vivienne Westwood的珍珠項鍊，還搭配了長短不一、有寶石、有金飾的各種項鍊，耳朵上也是佩戴著各式各樣的耳扣與耳環，more is more的混搭風格打造十足的個性色彩。

另外，在Vivienne Westwood的形象照之中，也是透過不同樣式的項鍊搭配，透過招牌的土星logo作為串連元素，不失為三環珍珠項鍊的穿搭靈感之一！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Vivienne Westwood, 珍珠項鍊

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