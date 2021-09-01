12星座9月運勢！巨蟹桃花氾濫慎選、射手把握對金錢的第六感

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

這個月份有不錯的偏財運，很多機會是應該放手一搏的！在金錢的分配比例上一定要規劃得宜才可以讓你的金錢如種子般滋長，感情部分有些時候你會覺得略顯不順，但是在溝通之間缺少彼此聆聽，有時候要有進展就得先把對方的話聽進心，那麼你講出的話也比較容易被對方所接受，在工作與賺錢之間很多時候事情本來很簡單，其實只是你想多了，所以抽掉自己敏感的那些神經，如果讓自己大嘞嘞的本事發揮在你對人對事的態度上，一切會過得比較輕鬆，你也可以讓自己心理上活得比較輕鬆，對待家人需要更好一點、更溫暖一些，他們才不會為你製造背後的麻煩。

金牛座 4.21~5.20

這週工作上很容易自己為自己找麻煩，雖然你有著良好的工作態度與企圖心，但是要知道每個人面對工作的時候都會有一個循環期，當別人想偷懶休息的時候，你也不要像個教官在旁邊鞭策，這種事輪不到你來做，你要提醒自己，有時候跟人溝通之間你會有一些目的想要去達成，一個好的談判者也必須是一個主動的傾聽者，主動去挖掘別人的心事，主動扮演好陪伴的角色，有時候在工作利益之間的相處你才能更進一步，一切只要為了能獲得對方的信任，你就應該忍著些，倘若把這個方式也發揮到愛情上，相處之間更能如魚得水。

雙子座 5.21~6.21

面對朋友交際之間會是一個比較大的問題點，有時候你來我往七嘴八舌之中，很容易跳進去攪和稀泥，然後跳不出來凝固成了水泥…提醒雙子座不要八卦太多和你自己不相關的事，至於如果八卦是與你本身有關的，那些批評其實你應該是要適時地去把它說清楚的，在工作上很多人都只是用說的，卻缺乏實質的行為，這個時候展現你的積極做事態度，你會更容易吸取大家的目光，有時候人際關係的相處，如果你不先跳出來去定義自己，別人就很快的會用一些不精確的定義來定義你，所以一定要主觀，一定要讓自己大氣一點秀出你真正的個性。

巨蟹座 6.22~7.22

失去熱情是可怕的，特別是當你心裡這麼想，而且也展現在態度上時，常常在工作上會讓抱著熱情接觸你的人瞬間降溫，所以在怎麼樣裝也要裝得出來，至於自己私下獨處的時候，你也要想個辦法拿根針刺刺自己的屁股，螃蟹能在海水沙灘上跑得很快的，只是需要加速，對眼前事情的無感，一定要想辦法調整，去找出喜歡的點究竟在哪裡，因為這個月興奮度會決定你的高度，人際關係的相處其實要精挑細選，因為巨蟹其實有一些未來的規劃，需要一些未來人的出現，有沒有辦法從中得到實質的幫助，就看你有沒有挑對人選了，這個月份的桃花比較氾濫，所以不宜花太多心思，免得挑錯人。

獅子座 7.23~8.22

這個月優缺點是同一件事，你有多想要，就會決定你會付諸怎麼樣的行動，企圖心是可以決定一切的，但本月份卻難免會出現一些疏失有近視眼的發生，常常你看地上有一塊黃金，一撿起來才發現滿手都是狗屎，所以是不是你自己沒有看清楚然後出現的誤判，這既是講投資，也是講合作人選的挑選，那當然靠單打獨鬥是不是就沒這個問題，但偏偏這個月份如果你太相信自己的直覺，是會有問題的，企圖心還是要伴隨著好的互補者，所以記得也要放一些機會給跟你志同道合的人，然後彼此互相補其所短、截其所長，更能成功。

處女座 8.23~9.22

本月份其實整體運勢相當不錯，但問題是自己實在是廢話太多，以至於講到發現四周人都被你唸跑了，只剩下你一個人在會議桌上，那是蠻恐怖的一件事情，所以先提醒你，機車要適度不要太過度，說服力雖然的確等於財富，但在說服別人之前，你一定要花一段很長的時間先說服自己，這也是提醒處女座本月份是一個審視自己平常做的、說的，展現出來是不是真的言行合一，你有沒有做到再去這樣要求別人，別人才不會覺得你太過嚴苛，身為管理階層的處女座特別要注意這些事，至於身處於基層的處女座則是要挑選一下自己的用字遣詞，讓人家覺得相處舒服就好，感情運勢非常高溫，好好發揮你的魅力，愛情上可以得到不少的喜悅。

天秤座 9.23~10.22

你知道你是12星座的瞎攪和之王，就是有時候人家說什麼，你為了不得罪四周人，於是跟著說我覺得這樣也不錯，久而久之，自己的意見跟想法就喪失了，而且如果別人做錯你也跟著撂下去，真是一點也不值得！所以提醒你，好的對話就是要找機會製造出歧見，歧見出現的時候，才是彼此溝通跟展現自我想法的時候，要保持著繼續討論下去就要靠你拉攏四周的功夫，這個月份天秤座八面玲瓏的手腕是務必要展現出來的，而空閒時間如果能聚會跟朋友相處，也如前面所述，精挑細選在這個月份是重要的，隨著天氣漸漸炎熱的同時，你的賺錢運勢也逐漸增加，端看你懶惰的心態能不能放下一些，多花時間在有用的地方，多做功課，多讓自己鍛鍊成長，。

天蠍座 10.23~11.21

本月份工作上有些時候你會覺得走的挺順的，而人在順境時候，常常就看不見自己做不到的那些事，殊不知，知道自己達不到的，遠比了解自己什麼事能做好來得更重要，這也提醒天蠍座，時時刻刻要用鏡子照自己，找出千瘡百孔的缺點面，補起來就能完美，而在感情的相處上，孤獨感十分得重，對象實在應該多花點時間、多花一點錢、多花一點心力在你身上，一定要去提醒他，至於這個月份會有一些新的桃花出現，而天蠍可以藉此去平衡一下自己，也可以做取捨，用這段好好提醒你身旁的人，朋友關係之間互助其實不太多，很多時候靠你的第六感，你自己就可以獨立的做好事。

射手座 11.21~12.21

本月份在金錢面有著特殊的第六感，趁這個機會你一定要好好的規劃，把一些玩樂的錢省下來，它可以為你儲存未來更大的資源，在人的相處上，有時候有人順手拉了你一把，幫了一點小忙，你不要不在意，因為擁有一顆感謝的心，隨時敏感於別人為你做的一切，而這些會反過來感動到別人，更加深了彼此之間的友情牢固，對上的時候一定不要太草率去面對他們，而本月份射手座要充分運用自己的溝通協調能力，如果有公關場合，也要盡情施展自己的三寸不爛之舌，當你需要說服人的時候，你一定要釐清自己的邏輯，你就可以找到很多對你未來有幫助的人。

摩羯座 12.22~1.20

你們有著常常很難輕鬆的性格，但本月份面對職場，你真的需要有一個更為灑脫的態度，有時候請記得要小小微笑一下，就能大大的增加人與人之間的關係，你一定要善用這點，特別當自己遇到障礙過不了關的時候，軟化的、帶有歉意的笑一笑，也許你的幫助就因此而來，這個月的人際關係相處上，有著蠻正確的正桃花運氣，所以擺脫孤獨的確是有機會的，在投資層面，一定要在自己的專長之外多去看一些新的市場，你沒有接觸過的事情，也許對你來說那是一片新的領域，才值得開拓。

水瓶座 1.21~2.20

本月份面對職場時你會聽到很多不友善的語言，但水瓶座本來就是外星人，何必去在意凡人那些嘮叨的碎語，不要看他們就沒事了，調整一下自己的思緒，金錢部分才是你該多做著墨的，實際上，本月份會是你換跑道的好時機，無論有沒有換職稱換工作，但是準備一定是要做充足的，而在交際之間，水瓶展現的特別活絡，這個時候不僅僅是對你的金錢運，對桃花感情也可能會有開始，而那個火光一瞬即逝，所以有任何的機會千萬不要等待，如果你夠飢渴，展現的夠積極，你就一定可以實實握在手裡，請記得，潛能的發揮往往來自於對困難的反擊，要勇敢、硬一點。

雙魚座 2.21~3.20

本月份壓力很大，你要忍一下，要適度的扮演好牙籤的角色，你知道有些時候嘴巴不舒服超需要它的，可是它很小又很便宜，好像沒什麼存在感，這是要教你適度調整自己的位置，一件事情如果從不同的角度去切入，是會產生不同的詮釋，你對人少一點預設的期待，那對人之間的關懷與往來相對的會更自在，而公關交際的相處方式記得要遵守，愛情部分如魚得水，彼此之間進展是非常強的，如果你現在孤單一個人，這個月份不談點戀愛是說不過去的，偏財運從眼前飄過，也許你疏忽了，記得抓回來錢才會進口袋。

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