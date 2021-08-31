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安格斯12星座一周運勢8／30-9／5　雙子好運強勢回歸、雙魚愛不對人

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座　3.21~4.20

羊座本週有機會在運勢上出現驚人的轉折，在水星位移之下，曖昧中的感情將可能揭曉答案，已有對象者則能慢慢能找到彼此開心的相處方式。除感情之外，其它運勢也漸入佳境，特別是工作上，想要做的事情很多，許多計劃都能在你的腦子裡成形，就等時機成熟就可以快速付諸行動，將可得到超乎預期的回饋。

金牛座　4.21~5.20

內斂又低調的金牛往往缺乏付諸行動，因而錯失了許多難得的機會，而這週多了金星庇佑，有機會在職場上遇見自己的理想型，也許一個眼神就會有感。至於在工作方面則是走入十分平穩的時期，想要做的事情大都能按計劃達成，但偶爾還是會小小出包，不過整體表現還是瑕不掩瑜，表現可圈可點。

雙子座　5.21~6.20

本週雙子感情平步青雲，多一點風趣幽默，就可以為自己多賺一些好感度，而已有對象的也能有更融洽的相處。水星位移之下，好運強勢回歸，有機會在職場上展現自己八面玲瓏的社交實力，再艱難的任務都難不倒你，反而能將你足智多謀的優點激發出來，建議你該邀功領賞的時機別太害羞，是時候讓自己被注意被提攜。

巨蟹座　6.21~7.21

蟹座這週就算想退在一旁當個邊緣人，恐怕也不會那麼容易，在金星催動之下，這週的你與身邊朋友的緣份度大增，將會有不少機會結交到新朋友，也將可以從人際互動中賺到貴人運。趁著這段人際熱絡的時機也不妨具體規劃自己的目標，如此一來心裡不但變得踏實，也有助於之後工作方面的效率。

獅子座　7.22~8.22

由於對自己的要求比較高，所以獅座這週一直感覺頗有壓力，在腹背受敵的情況下，不管在哪個方面都無法真的放鬆，心情上也容易煩悶，有時候還會顯得很不耐煩，或許需要重新調整目標，或找到與自己內心和解的方法。這段時間反而是與情人感情突飛猛進的時機，對方的建議也能為你在工作卡關時提供解套的靈感。

處女座　8.23~9.22

在太陽本命宮位的強力應援下，處女座這週人際、感情生活顯得十分活躍，有對象者將愈來愈能抓到相處的眉角，與對方輕鬆自在的互動；單身者則邀約不少，雖然不一定是正桃花，但也可從中拓展人際。工作露曙光，過去一點一滴累積的努力與準備總算能在最近得以發揮，雖然忙碌但忙得十分來勁。

天秤座　9.23~10.22

不同於天秤以往熱絡的社交喜好，這週天秤與朋友之間的互動明顯減少了，反而能讓你更專注在自己身上，開始發展自己感興趣的領域，看起來是一種沉澱轉換，但其實秤子生活過得相當充實。桃花人氣超旺，在金星本命宮位的加持下，可說是桃花發電機的冠軍但也可能因此招來爛桃花，放電前還是先看清楚吧！

天蠍座　10.23~11.22

蠍座這週工作量有變本加厲的態勢，很多任務真的是非你不可！雖然非常的累，但同時也代表了職場中的你備受重視，積極投注時間與心力達成任務，日後在工作有形、無形的報酬必然可觀，值得你好好加油，把握這段時間力求表現！單身的人可能會發展出一段特別的戀愛，只不過時間都不算長，成為生活中甜美的小插曲。

射手座　11.23~12.21

正所謂能力愈高、責任愈重，這週射手在工作上任務一波接著一波，最讓自己卡關的，莫過於背負著長官或屬下的期待，硬著頭皮完成許多超乎自己能力的事，但遇強則強，咬牙撐住，將能有淋漓盡致的表現！已有對象者，只要熬過磨合期，就能如魚得水，能順勢握有相處的主導權；單身者朋友四面八方，倒也不孤單。

摩羯座　12.22~1.19

摩羯本週運勢不算穩定，職場上與同儕之間的相處將影響你的積極度，有些小人口舌干擾你工作的情緒，讓你心情起起伏伏的。單身的摩羯此時處於一種消極暗戀欣賞的心情，沒有進一步發展的動力；而已有伴的似乎與情人進入磨合考驗期，你會發現彼此存在著愈來愈多的差異，該堅持還是退讓，種種抉擇考驗著你的情感IQ。

水瓶座　1.20~2.18

工作上、人際上呈現多頭馬車般的忙碌狀態，很多事等著你進行，讓你內心與情緒經常呈現緊繃狀態，此時能讓你舒心的大概就是休閒娛樂了！偶爾做些開心的事可以讓你重新找到工作活力，甚至可以在意想不到的地方出現感情上的奇妙相遇，但對於有對象者兩人感情清清如水，看來平和其實缺了一些熱情。

雙魚座　2.19~3.20

魚座這週特別需要注意的是財運，借錢給別人或是合夥購物之類的事情，最容易引發糾紛，甚至到最後血本無歸，所以在處理金錢的問題時應該要特別保守小心，才能避免不必要的困擾。戀愛運則處於一個不穩定的狀態，單身者感情小泛濫，容易對身旁的異性心動，但愛不對人的機率很高，感情問題也一波三折。

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延伸閱讀：

巨蟹座本月桃花氾濫請慎選、處女座感情持續高溫超甜蜜、射手座本月對金錢面有特殊的第六感，請好好把握！

【星星教授安格斯2021/8/30-9/5星座運勢】雙子座好運強勢回歸，射手座遇強則強

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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