2021下半年髮色推薦！韓素希「黑茶色」低調又減齡　人人都可駕馭

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

夏季即將進入尾聲，無論是妝容、髮型也都漸漸開始換季，較為沈穩的深色系髮色也漸漸回歸，百搭、不挑人得知性黑茶色，就是最近討論度又開始高起來的色選。

低調黑茶色

黑茶色是個低調且人人都可駕馭的髮色，在室內看起來就像原生的髮色，但比起黑髮卻又輕盈上不少，在陽光下會透出微微的深棕色，看起來既乖巧又減齡，前陣子韓韶禧的髮色就是它。

染深不染黑

根據眾多設計師觀察，每到秋冬深色系的染髮就會形成一股趨勢，不少習慣染特殊色的人也會想染深，甚至有許多人會選擇染黑，但髮型師也建議別直接染黑，非常容易卡色造成之後想換髮色的困難，此時跟黑色接近，但卡色程度低、能自然代謝褪色的黑茶色就是很好的選擇。

知性氣質upup

深髮色不僅布丁比較不明顯，視覺上來說會讓髮絲看起來更為柔順、不毛躁，接近原生髮色不論是什麼膚色調的人都適合，卻又不著痕跡的比黑髮輕盈一些，是一款經典且不敗的髮色。

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