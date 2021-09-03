fb ig video ETtoday search mobile

2021下半年髮色推薦！韓素希「黑茶色」低調又減齡　人人都可駕馭

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

夏季即將進入尾聲，無論是妝容、髮型也都漸漸開始換季，較為沈穩的深色系髮色也漸漸回歸，百搭、不挑人得知性黑茶色，就是最近討論度又開始高起來的色選。

低調黑茶色

黑茶色是個低調且人人都可駕馭的髮色，在室內看起來就像原生的髮色，但比起黑髮卻又輕盈上不少，在陽光下會透出微微的深棕色，看起來既乖巧又減齡，前陣子韓韶禧的髮色就是它。

染深不染黑

根據眾多設計師觀察，每到秋冬深色系的染髮就會形成一股趨勢，不少習慣染特殊色的人也會想染深，甚至有許多人會選擇染黑，但髮型師也建議別直接染黑，非常容易卡色造成之後想換髮色的困難，此時跟黑色接近，但卡色程度低、能自然代謝褪色的黑茶色就是很好的選擇。

知性氣質upup

深髮色不僅布丁比較不明顯，視覺上來說會讓髮絲看起來更為柔順、不毛躁，接近原生髮色不論是什麼膚色調的人都適合，卻又不著痕跡的比黑髮輕盈一些，是一款經典且不敗的髮色。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

2021髮色推薦：咖啡歐蕾、薰衣草奶茶、肉桂拿鐵，不用漂的冷飲系染髮

2021燙髮推薦：韓系潤澤感絲緞燙，柔順光澤交錯簡直美呆了！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 髮色, 運勢

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

皮膚科醫師曝「容易致痘6食物」：奶茶、拿鐵都上榜

皮膚科醫師曝「容易致痘6食物」：奶茶、拿鐵都上榜

這3個星座最容易出現渣男！第一名簡直中央空調，對哪個女生都暖

這3個星座最容易出現渣男！第一名簡直中央空調，對哪個女生都暖

「天生有好人緣」的星座TOP 3　獅子carry隊友、冠軍誰看誰喜歡

「天生有好人緣」的星座TOP 3　獅子carry隊友、冠軍誰看誰喜歡

「3星座女」讓男人又愛又怕！天蠍愛查勤、冠軍說翻臉就翻臉 Jennie災難「酪梨裝」＋橘墨鏡潮爆！歐陽娜娜戴「同牌」眼鏡有夠燒 美妝最夯話題！Gucci首款氣墊粉餅開賣，最美獅子圖騰引爆搶購 陳庭妮穿LOEWE「毛料洋裝」也能露　林柏宏靠褲子檢測腿部肌肉 IKEA全球首間嘉義貨櫃屋大公開！　開賣百項熱銷商品，還有「派對霜淇淋」 瘦不下來有解！網揭上班族「有效減肥4招」，原來專心吃飯也能瘦 少時合體比美！潤娥公主裙最耀眼、徐玄被劉在錫讚是「霸氣CEO」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面