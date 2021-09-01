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Rosé全身撞衫Somi尷尬了！連金髮也「神複製」　網轟：造型師負責

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▲韓星撞衫 。（圖／翻攝自IG）

▲南韓「人間芭比」Somi（全昭彌） 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

南韓「人間芭比」Somi（全昭彌）近期帶著新曲《DUMB DUMB》回歸，火辣的舞台造型吸引許多粉絲關注，其中Somi換上一身學院風套裝，直接以激短褲露出纖長美腿。不過全身造型有些眼熟，網友指出撞衫了大勢韓團BLACKPINK成員Rosé，而且不僅服裝神複製，連金髮也撞了一波。

▲韓星撞衫 。（圖／翻攝自IG）

▲韓星撞衫 。（圖／翻攝自IG）

▲Somi（全昭彌）穿著義大利品牌Alessandra Rich學院風套裝登上舞台 。（圖／翻攝自IG）

Somi（全昭彌）有荷蘭、南韓混血，憑藉亮眼外型人氣一直很高，近期回歸穿著義大利品牌Alessandra Rich學院風套裝登上舞台，以菱格紋藍綠設計遍布衣著之上，增添衝突美感，再以荷葉邊以及排扣元素豐富穿著，Somi頂著招牌亮眼金髮加持，無疑創造芭比娃娃般的美感，最後透過超短褲型露出一雙白皙美腿，讓粉絲印象深刻。

巧合的是近期BLACKPINK成員Rosé也穿著同款造型亮相，與Somi的演繹方式幾乎完全相同，都是以簡潔的白色球鞋收尾，藉此強調修長的腿部線條，甚至兩人的髮型也恰好都是中分金髮，讓美照曝光時險些認錯。並且兩人造型的露出時間過於接近，Rosé是在8月中穿著，還沒滿半個月Somi就撞衫了，讓不少網友認為是造型師的失誤，而多數粉絲仍是為兩位女神加油，「這套太適合Rosé」、「Somi顏值沒話說」、「兩人都是長腿美女」。

關鍵字：

Somi, 全昭彌, BLACKPINK, Rosé, 撞衫

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