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女星雙腳解放套UGG靴搭台牌禮服　大蓬裙下還藏愛犬

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▲▼ 亞曼達席菲德穿台灣品牌NICOLE + FELICIA禮服拍蘭蔻廣告。（圖／翻攝mingey IG）

▲亞曼達席菲德穿台灣品牌NICOLE + FELICIA禮服拍蘭蔻廣告。（圖／翻攝mingey IG）

記者陳雅韻／台北報導

女明星出席公開活動或拍攝形象照時，總是踩三吋以上的高跟鞋展現女神氣勢，但只要能偷閒時，多數會換成舒適的鞋子讓自己的雙腳休息一下。好萊塢女星亞曼達席菲德（Amanda Seyfried）近日拍攝法國化妝品牌蘭蔻廣告時，華麗大蓬裙下踩的正是美國休閒品牌UGG短靴，她的愛犬還藏在蓬裙下湊熱鬧，模樣可愛極了。

▲▼ 亞曼達席菲德穿台灣品牌NICOLE + FELICIA禮服拍蘭蔻廣告。（圖／翻攝mingey IG）

▲亞曼達席菲德穿禮服搭配UGG短靴，愛犬躲在蓬裙下模樣可愛。（圖／翻攝elizabethstewart1 IG）

亞曼達席菲德的御用造型師Elizabeth Stewart在IG分享女星真實的一面，拍攝空檔絕對穿不住華美的名牌高跟鞋，立刻換穿舒服的UGG靴子，而當天她所穿的深V層疊紗蓬裙，出自台灣婚紗與訂製禮服品牌NICOLE + FELICIA，設計風格浪漫夢幻。

▲▼ 貝嫂 。（圖/翻攝victoriabeckham）

▲維多利亞貝克漢化妝時踩著同名品牌的拖鞋，是8,500元旅行套組（右）的內容物之一。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）曾是高跟鞋達人代表人物，總被拍到穿細跟高跟鞋上街，但近來她頻頻展現親切的一面，洩露自己化妝時最愛穿她同名品牌旅行套組中的拖鞋，找回舒適感。

►台牌NICOLE + FELICIA棉花糖蓬裙太夢幻！　SAUVEREIGN金箔婚鞋閃光芒

►《后翼》安雅不當精靈了！　穿裸背漸層裙化身「人間美人魚」

關鍵字：

亞曼達席菲德, Amanda Seyfried, 維多利亞貝克漢

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