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玉兔肥胖照流出太驚人！一個月瘋狂運動、飲食控制鏟肉5公斤

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▲玉兔,我愛黑澀會,保養,健身,塑身。（圖／bellayutu IG）

▲玉兔肥胖照流出（左圖），但後來靠著運動瘦下來。（圖／bellayutu IG）

記者李薇／台北報導　圖／bellayutu IG

從綜藝節目《我愛黑澀會》出道的藝人玉兔，擁有一手好廚藝，所以就突發奇想將自己的料理過程記錄下來，上傳到YouTube分享給粉絲，沒想到因為常常煮飯、試吃，身材也跟著走樣，幸好最後靠著適量飲食、跑步機等運動，一個月內成功從53公斤瘦到48公斤，鏟肉5公斤，快來看看她都是怎麼瘦的。

▲玉兔,我愛黑澀會,保養,健身,塑身。（圖／bellayutu IG）

1.跑步機運動

一週大約進行2到3天，每次30到50分鐘，加強新陳代謝之後，發現肌膚暗沉也跟著改善，看起來紅潤有氣色。

2.有氧加上核心運動

有時候想要雕塑身體線條的時候，就會先用跳繩或是彈力繩，幫助身體暖身5到10分鐘，大約是2到3組有氧左右，接著就會進行核心運動，像是登山式、棒式等等，像是要進行拍照工作前也會前一週努力做核心運動，而且通常做完隔天就有成果，效果非常好。

▲玉兔,我愛黑澀會,保養,健身,塑身。（圖／bellayutu IG）

3.飲食控制

在飲食上面盡量選擇白肉為主，像是雞肉、魚肉，玉兔也分享自己的拿手菜，就是利用鱈魚排加上豆腐、蒜泥、昆布醬油，簡單蒸一蒸，就可以輕鬆做出一道好吃的料理，有時候也會利用炒泡麵加上大量的蔬菜，讓自己吃得有飽足感，但又不會太肥。

但是因為自己有低血糖的狀況，因此在飲食上是比較正常吃，過12點之後不吃宵夜，如果真的餓到不行，也會自己烤雞排或是燙青菜來解決飢餓。

4.早睡早起養肝

因為看到有資料顯示養肝很重要，所以為了更好的身材，自己也會控制睡眠時間，盡量都是晚上10點就睡，早上6、7點起床運動，養好肝的狀況不僅可以讓自己身材變好，代謝也會跟著變佳，氣色變得更好。

▲玉兔,我愛黑澀會,保養,健身,塑身。（圖／bellayutu IG）

5.蜂蜜水養顏

為了讓自己狀態變更好，玉兔也上網搜尋「不老女神」潘迎紫、蘇慧倫等女星的養顏方式，發現兩人都有喝溫的蜂蜜水的習慣，因此自己也去找了好的蜂蜜，先用冷水加進蜂蜜裡、再用熱水泡開，以免蜂蜜的精華都被破壞，連續喝4、5天，發現狀態變很好，起床都不會累，排便也跟著順暢起來。除此之外，玉兔也會吃一些保健食品極素孅加強。

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關鍵字：

玉兔, 我愛黑澀會, 保養, 健身, 塑身

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