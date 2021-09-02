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王建民連2年代言CITIZEN　詮釋登月計畫聯名款「錶」現敢超越

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▲王建民攜手CITIZEN持續「敢 超越」，帥氣演繹HAKUTO-R全球限量登月錶款。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

以一襲帥氣西裝，搭配全球限量珍藏款光動能GPS衛星對時腕錶，展現都會紳士的俐落寫意，CITIZEN之友王建民，去年晉升代言人，完美詮釋百年工藝「錶」現出色，今年再度攜手品牌持續「敢 超越」。

▲王建民連2年代言CITIZEN 詮釋登月計畫聯名款「錶」現敢超越。（圖／CITIZEN提供）

▲王建民連續2年攜手CITIZEN詮釋「敢 超越」。（圖／CITIZEN提供）

「很高興再次跟CITIZEN合作二部曲！」王建民表示，連續兩年為CITIZEN代言，可以感受彼此已經邁入不同以往的新高度，因為CITIZEN不斷在精進技術，積極又正面，「我也會去學習他們的態度」他說。CITIZEN企劃部課長 Jeff 則指出，王建民從美國大聯盟的勝投王，轉戰中信兄弟二軍投手教練後，今年又跨領域辦攝影展，開啟斜槓人生，他持續前進、堅持追求更好的可能，正是CITIZEN品牌精神Better Starts Now「敢 超越」信念的最佳寫照。

▲王建民連2年代言CITIZEN 詮釋登月計畫聯名款「錶」現敢超越。（圖／CITIZEN提供）

▲王建民手戴全球限量光動能GPS衛星對時腕錶，展現都會紳士的俐落寫意。（圖／CITIZEN提供）

沉默王牌選手時期的不凡表現，成為「第二人生」的最佳養分，現在的多元身份，更是不少後進運動員期盼的生涯安排，如何能做到運動員的華麗轉身？王建民說，「其實就是把自己的興趣，不斷地去提升、不斷地去超越自己，然後把一些自己的不足，再去補強。」他強調，無論什麼階段，都要有敢超越的魄力與韌性，只要能掌握自己的節奏，下定決心那刻就是開始，向前就能突破。

▲▼王建民連2年代言CITIZEN　詮釋登月計畫聯名款「錶」現敢超越。（圖／記者吳杰澄攝）

▲如今角色多元的王建民，對於時間更要求精準掌握分秒。（圖／記者吳杰澄攝）

走下投手丘，轉當「王教練」，王建民坦言「心境大不同」，因為以前當球員只要顧好自己，現在當教練，就必須顧及球隊所有投手，逐一了解每個人的個性，找出合適方式指導；而階段性目標的設定，也讓他更清楚未來走的方向，談到下一步，他透露「從美國回來之後，就想要有一個自己的訓練場所」，希望能將所學傳承給台灣選手，幫助他們超越自己，進一步站上國際舞台。

▲▼王建民連2年代言CITIZEN　詮釋登月計畫聯名款「錶」現敢超越。（圖／記者吳杰澄攝）

▲CITIZEN極速光動能GPS衛星對時錶，具備衛星對時、GPS定位對時及萬年歷等…實用的便利功能。（圖／記者吳杰澄攝）

從球團教練、攝影到代言拍廣告，如今角色多元的王建民，對於時間更要求精準掌握分秒，因為教練必須妥善分配每個球員的訓練時間，拍照時則得把握時機捕捉光影變化，而CITIZEN強悍的「極速光動能GPS衛星對時」功能，「一按就可以即時對時，不管去哪裡，對的時間都是很準！」大大滿足了他的需求，除此之外，全球限量HAKUTO-R月球探測計畫聯名錶款，採用超級鈦材質堅固又輕盈，搭配MRK Gold內斂古銅金色系，作為造型單品也加分。

▲王建民連2年代言CITIZEN 詮釋登月計畫聯名款「錶」現敢超越。（圖／CITIZEN提供）

▲全球限量HAKUTO-R月球探測計畫聯名錶款，充滿月球意象。（圖／CITIZEN提供）

發表會上也同步展示CITIZEN 2021夏季男錶新品，其中最受矚目的便是參與世界首次商業月球探測計畫「HAKUTO-R」推出的月之意象聯名錶款。CITIZEN企劃部課長 Jeff 補充說道，為了呼應日本新創公司iSpace將超級鈦製錶技術，運用在月球登陸器上，HAKUTO-R聯名款的錶殼、錶帶皆選用超級鈦材質，電鍍部分則用MRK Gold古銅金色來代表月球亮面，面板更以白蝶貝點綴，象徵月球表面，讓整隻錶充滿月球意象。

▲▼王建民連2年代言CITIZEN　詮釋登月計畫聯名款「錶」現敢超越。（圖／記者吳杰澄攝）

▲MRK Gold古銅金代表月球亮面，面板則以白蝶貝點綴象徵月球表面。（圖／記者吳杰澄攝）

CITIZEN獨步全球的超級鈦，歷經半世紀的淬鍊，足跡將邁上月球，攜手不斷開啟人生新頁的王建民，持續突破「敢  超越」，再度締造品牌新里程。

關鍵字：

CITIZEN, HAKUTO-R, 限量, 登月錶, SuperTitanium, 超級鈦, 敢超越, 沉默王牌, 王建民, 光動能, GPS衛星對時

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