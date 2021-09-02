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SK-II青春露、活膚霜限時特賣！下殺1230元起，還不快囤貨

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文／C編

小資女想要入手專櫃明星保養不需要等週年慶，「Her森森」祭出「SK-II 明星商品超值優惠」，有青春露、活膚霜、潔面乳、淨斑精華等保養品，通通優惠價下殺，限時3天特賣，全都是網路評價超高，快趁著優惠入手準沒錯。

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▲SK-II,青春露,活膚霜,潔面乳,淨斑精華,保養,Her森森。（圖／Her森森）

▲SK-II 明星商品超值優惠，最低1230元起，點我購買。

青春露230ml，原價4399元、特價3250元

SK-II的「大明星」青春露，含有滿滿的Pitera，可以維持肌膚晶瑩剔透，打造出細緻完美的膚況，不但可以搭配化妝棉濕擦，濕敷效果會更好，能夠讓肌膚更加散發光采，230ml容量絕對是小資女初試的好選擇。

R.N.A. 超肌能緊緻活膚霜100g，原價4099元、特價3380元

同樣也是品牌明星商品的活膚霜，接下來就要進入秋冬時節，肌膚會乾燥脫皮的小資女，一定不能錯過這瓶活膚霜，可以幫助肌膚注入滿滿修護能量，裡面擁有濃縮Pitera結合水解大豆和酵母蛋白調配而成，讓肌膚由內而外澎彈緊緻。

全效活膚潔面乳120g，原價1780元、特價1230元

很多人會覺得潔面乳不需要用到專櫃等級，因為一洗就掉了，但這支單品卻在《美妝公社》超火紅，因為洗完臉部肌膚超「古溜」，一點都不會乾澀，而且肌膚越洗越亮白，120g用量超省，絕對是資深粉絲必囤的單品。

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▲SK-II,青春露,活膚霜,潔面乳,淨斑精華,保養,Her森森。（圖／Her森森）

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超肌因阻黑淨斑精華50ml，原價5900元、特價2699元

台灣一年四季都是美白的季節，所以只要有特價，就可以買起來囤貨，裡面蘊含高濃度的Pitera成分，還有超肌因淨斑複方，發光海藻萃取及葵醯胺，可以讓肌膚煥發明亮光采，在化妝水之後使用絕對可以讓肌膚白回來。

關鍵字：

SK-II, 青春露, 活膚霜, 潔面乳, 淨斑精華, 保養, Her森森

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