天后碧昂絲「海鮮裝」登封網笑翻　被吐槽像花枝、章魚生魚片

記者王則絲／台北報導

天后碧昂絲（Beyoncé）近日擔任美國版《BAZAAR》雜誌九月號封面人物，拍攝的一系列時尚大片中，碧昂絲除了穿上自己與adidas聯名的服裝，也演繹多套華服，其中這套來自GUCCI「ARIA」系列的披風外衣特別引人注意，素面米色加上紅色羽毛飾邊，讓不少網友都產生爆笑聯想，紛紛吐槽：「花枝、透抽來一份」、「好像章魚生魚片⋯⋯」

今年39歲的碧昂絲火紅多年依然沒有走下坡，IG上擁有超過2億粉絲，影響力相當驚人，不久前碧昂絲還與老公Jay-Z合體代言，替Tiffany & Co.拍攝形象大片，引起不小關注。

與此同時，碧昂絲近日也獲邀登封，封面大片釋出張張都展現了天后強大的氣場，只不過其中一套來自GUCCI的米白色長披風造型，因邊緣飾以漸層深紅色羽毛，被網友們發現竟然是像極了海鮮！紛紛議論：「好像章魚生魚片⋯⋯」、「只有我覺得像花枝嗎？」、「忽然有點餓」、「我要加山葵。」知名部落客「個人意見」則是吐槽：「史上最豪華的西裝套？」

▲章魚生魚片示意圖。（圖／翻攝自Pinterest）



幸好碧昂絲還是撐得起這套海鮮裝，將披風敞開後氣勢立刻顯現，其他造型裡她則是發揮平時實力，走的是性感路線，一襲V領羽毛禮服，托出傲人上圍與臀部曲線，另一套黑色透視裝，更是讓視線直逼腿根，展現女王風範。

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