fb ig video ETtoday search mobile

BBQ電烤盤激殺2折太划算！3480元→699元　烤肉減油還無煙

>

文／C編

受到疫情影響，即便解封，外出用餐還是不方便也不夠安心，在家煮變成一種習慣，也因此小家電市場跟著熱賣活絡，尤其中秋將至，添購方便好用的烤肉設備，就能輕輕鬆鬆「在家烤」。「Her森森」推出「輕食代減油新生活」，有最夯的氣炸鍋、無煙烤盤等，隨時想吃烤肉都沒問題。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲松井,烤肉爐,氣炸鍋,烤肉,中秋節,Her森森,。（圖／Her森森）

▲松井熱旋氣炸鍋原價1480元、特價1280元，BBQ無煙電烤盤原價2480元、特價599元，BBQ無煙電烤盤（附高腳架）原價3480元、特價699元。點我購買

松井熱旋氣炸鍋

氣炸鍋可以說是近年最受到歡迎的小家電，食材丟進去，就可以輕鬆做出美味的料理，松井熱旋氣炸鍋具有7種菜單可以智慧烘烤，很適合對於調溫度與時間不熟悉的人使用，1.8L的容量，享受美味不受限，炸魚、炸薯條、炸牛排通通都可以。

重點是無油烹調可以節省下80%的油量，香酥脆的炸物，半夜吃也完全沒有負擔；鍋具採用不沾塗層，非常好清洗，而且一拿開底下的鍋具就會自動斷電，安全無虞。

松井BBQ無煙電烤盤

生火生不起來、濃煙嗆鼻燻眼、火力無法掌控、烤出來的東西都是焦炭，這樣的中秋節是很多人的家常便飯，但現在可以有更好的選擇，BBQ無煙電烤盤底下採用S型速熱管，加熱快速、導熱均勻，在家餐桌上就可以輕鬆烤肉。

下方盛水盤讓食物不容易烤焦，減少煙霧的積聚，也可以避免油垢沾附，清潔更加方便，烤肉的油脂也會自動流入，讓烤肉更健康，防燙手把可以輕鬆換地方，絕對是居家烤肉的方便選擇。

▲松井,烤肉爐,氣炸鍋,烤肉,中秋節,Her森森,。（圖／Her森森）

▲松井熱旋氣炸鍋原價1480元、特價1280元，BBQ無煙電烤盤原價2480元、特價599元，BBQ無煙電烤盤（附高腳架）原價3480元、特價699元。點我購買

松井 BBQ無煙電烤盤

如果想要戶外烤肉的話，也可以選擇高腳架，將整體火爐架高，這樣不但可以站著烤，更方便，也不用擔心烤完每次都要清理焦碳的問題，或是把地板弄得黑漆漆一塊，而且還可以自動調整溫度，火侯自由控制，再也不怕食物烤焦。

關鍵字：

松井, 烤肉爐, 氣炸鍋, 烤肉, 中秋節, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

皮膚科醫師曝「容易致痘6食物」：奶茶、拿鐵都上榜

皮膚科醫師曝「容易致痘6食物」：奶茶、拿鐵都上榜

這3個星座最容易出現渣男！第一名簡直中央空調，對哪個女生都暖

這3個星座最容易出現渣男！第一名簡直中央空調，對哪個女生都暖

「天生有好人緣」的星座TOP 3　獅子carry隊友、冠軍誰看誰喜歡

「天生有好人緣」的星座TOP 3　獅子carry隊友、冠軍誰看誰喜歡

「3星座女」讓男人又愛又怕！天蠍愛查勤、冠軍說翻臉就翻臉 Jennie災難「酪梨裝」＋橘墨鏡潮爆！歐陽娜娜戴「同牌」眼鏡有夠燒 美妝最夯話題！Gucci首款氣墊粉餅開賣，最美獅子圖騰引爆搶購 陳庭妮穿LOEWE「毛料洋裝」也能露　林柏宏靠褲子檢測腿部肌肉 IKEA全球首間嘉義貨櫃屋大公開！　開賣百項熱銷商品，還有「派對霜淇淋」 瘦不下來有解！網揭上班族「有效減肥4招」，原來專心吃飯也能瘦 少時合體比美！潤娥公主裙最耀眼、徐玄被劉在錫讚是「霸氣CEO」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面