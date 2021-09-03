BBQ電烤盤激殺2折太划算！3480元→699元　烤肉減油還無煙

文／C編

受到疫情影響，即便解封，外出用餐還是不方便也不夠安心，在家煮變成一種習慣，也因此小家電市場跟著熱賣活絡，尤其中秋將至，添購方便好用的烤肉設備，就能輕輕鬆鬆「在家烤」。「Her森森」推出「輕食代減油新生活」，有最夯的氣炸鍋、無煙烤盤等，隨時想吃烤肉都沒問題。

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▲松井熱旋氣炸鍋原價1480元、特價1280元，BBQ無煙電烤盤原價2480元、特價599元，BBQ無煙電烤盤（附高腳架）原價3480元、特價699元。點我購買。



松井熱旋氣炸鍋

氣炸鍋可以說是近年最受到歡迎的小家電，食材丟進去，就可以輕鬆做出美味的料理，松井熱旋氣炸鍋具有7種菜單可以智慧烘烤，很適合對於調溫度與時間不熟悉的人使用，1.8L的容量，享受美味不受限，炸魚、炸薯條、炸牛排通通都可以。

重點是無油烹調可以節省下80%的油量，香酥脆的炸物，半夜吃也完全沒有負擔；鍋具採用不沾塗層，非常好清洗，而且一拿開底下的鍋具就會自動斷電，安全無虞。

松井BBQ無煙電烤盤

生火生不起來、濃煙嗆鼻燻眼、火力無法掌控、烤出來的東西都是焦炭，這樣的中秋節是很多人的家常便飯，但現在可以有更好的選擇，BBQ無煙電烤盤底下採用S型速熱管，加熱快速、導熱均勻，在家餐桌上就可以輕鬆烤肉。

下方盛水盤讓食物不容易烤焦，減少煙霧的積聚，也可以避免油垢沾附，清潔更加方便，烤肉的油脂也會自動流入，讓烤肉更健康，防燙手把可以輕鬆換地方，絕對是居家烤肉的方便選擇。

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松井 BBQ無煙電烤盤

如果想要戶外烤肉的話，也可以選擇高腳架，將整體火爐架高，這樣不但可以站著烤，更方便，也不用擔心烤完每次都要清理焦碳的問題，或是把地板弄得黑漆漆一塊，而且還可以自動調整溫度，火侯自由控制，再也不怕食物烤焦。