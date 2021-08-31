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不到70萬元的TAG Heuer陀飛輪限量錶太誘人！　偕古董錶說歷史

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▲TAG Heuer於9月2日起在台北101專賣店舉辦Carrera與Monaco古董錶展。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

9月將迎來百貨周年慶，各鐘錶品牌動作頻頻吸引目光，TAG Heuer（泰格豪雅）自9月2日起至10月17日，將在台北101專賣店舉辦Carrera與Monaco系列古董錶展，解密品牌與賽車競技的深厚淵源，同時展出全球限量250只的Carrera藍色陀飛輪腕錶，由於是限量款且價格不到70萬元，深具競爭力。

▲▼ TAG Heuer,Longines 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Carrera限量藍色陀飛輪腕錶，689,900元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

▲▼ TAG Heuer,Longines 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Carrera傑克豪雅生日紀念限量計時金錶（左）605,700元，70年代傑克豪雅送給贊助車隊車手的Heuer Carrera 1158腕錶。

TAG Heuer鈦金屬材質的Carrera藍色陀飛輪腕錶相當輕盈，裝載COSC瑞士天文台認證的Heuer 02T自製機芯，於6時顯示不斷律動的陀飛輪裝置；同場展示的Carrera古董錶也很有看頭，包括少見將日期至12時位置的1966年手上鍊腕錶、70年代傑克豪雅送給品牌贊助車隊車手並鐫刻姓名與血型的18K金錶等，而喜愛方形錶殼Monaco腕錶的錶迷，也能從古董錶領略此系列的沿革。

▲▼ TAG Heuer,Longines 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Carrera Sport H02 160周年限量藍面計時腕錶（左）195,200元，1966年Heuer Carrera Dato 45型號3147古董錶。

▲▼ TAG Heuer,Longines 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Monaco Titan鈦金屬限量計時腕錶（左）259,100元，1972年Monaco Kubrick腕錶。

同一時間浪琴表（Longines）也於台北 101 購物中心松智長廊浪琴表名品店前舉辦古董潛水錶展，展出歷來代表作呼應當代熱賣的HydroConquest 深海征服者系列錶款，古董之作包括1959年具專利錶殼密封「Compressor」技術的Nautilus Skin Diver腕錶、第一款搭載每小時振動36,000次高振頻機芯的1968年Ultra-Chron 潛水錶等，讓錶迷一窺發展歷史。

▲▼ TAG Heuer,Longines 。（圖／公關照）

▲浪琴表1959年的Nautilus Skin Diver腕錶，具專利錶殼密封「Compressor」技術。（圖／浪琴表提供，以下同）

▲▼ TAG Heuer,Longines 。（圖／公關照）

▲浪琴表1968年問世的Ultra-Chron潛水錶，是第一款由每小時36,000轉高振頻機芯驅動的潛水錶。

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關鍵字：

TAG Heuer, 泰格豪雅, Longines, 浪琴表

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