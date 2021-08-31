《刻在》CP合體巧妙回應抄襲風波　王淨夾中間成最可愛「電燈泡」

記者王則絲／台北報導

電影《刻在你心底的名字》近日風波不斷，除主題曲捲入抄襲爭議，接著又被控劇本抄襲，監製瞿友寧則發聲明表示「無愧己心」。今（31日）主演《刻在》的曾敬驊、陳昊森以及演員王淨一同出席PRADA最新Outdoor快閃店活動，對此風波迴避不談，只有陳昊森淡淡飄過一句：「改天再揪瞿導去露營。」巧妙與活動主題呼應，夾在「刻在CP」中間的王淨則是自嘲：「我今天可能會被裁掉。」

▲陳昊森、王淨、曾敬驊出席PRADA快閃店活動。（圖／品牌提供）



主演《刻在你心底的名字》的螢幕CP陳昊森與曾敬驊，以及曾與曾敬驊合作電影《返校》的王淨，三人今一同出席PRADA最新Outdoor快閃店活動，現身台北101四樓廣場，曾敬驊與陳昊森穿著一身機能工裝風格，帥氣逼人，王淨則是選穿俏皮的森林綠色吊帶褲，夾在「刻在CP」之間，成了最可愛的電燈泡。

▲PRADA Outdoor快閃店。（圖／品牌提供）



PRADA Outdoor快閃店座落101四樓廣場，以「山嶺露營」的主題打造綠意空間，架設了巨大帳蓬、天蓬於現場，還有吊床、折疊椅⋯⋯模擬出露營的場景，店內販售囊括先前推出的Outdoor系列商品、野餐和寵物系列，以及強調機能性的男、女服裝。

▲王淨已準備下手一顆白色尼龍後背包。（圖／記者王則絲攝）



逛了一圈之後，王淨表示最喜歡白色的再生尼龍後背包，「我一直還蠻覬覦它的，工作結束直接帶回家！但就是請大家盡量不要碰我的包。（怕髒）」曾敬驊看上的是這款方正外型的「磚塊包」，俐落外型男、女生都很適合，陳昊森則是推薦手上的三角LOGO再生尼龍提包。

▲陳昊森表示自己山派、海派兩派都喜歡，經常爬山。（圖／記者王則絲攝）



提到戶外活動，陳昊森表示自己很常爬山，看起來經驗豐富的他，卻搞笑自嘲：「我爬過玉山，但是後來就放棄了。好奇怪，我爬過困難的山都沒有堅持到最後。」但還是定下了下個目標是奇萊南峰。曾敬驊則是比較偏向海派的人，喜歡各種水上運動，目前也有計畫等工作檔期排好，會找時間和朋友到海邊釣魚、露營過夜。

▲曾敬驊則是很喜歡水上活動。（圖／記者王則絲攝）



▲三人推薦包款，再生尼龍後背包、Brique Saffiano皮革手袋、鋪棉再生尼龍手提包。（圖／品牌提供）



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