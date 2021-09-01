趙麗穎變瘦展現「高級臉」　超自然妝容打造女神風範

記者李薇／綜合報導

演員趙麗穎雖然婚姻走不下去，已經離婚，但人氣依舊不減，甚至因為變瘦受到很多品牌的關注，最近她就參與NARS彩妝的拍攝畫報，只見她細緻的臉蛋上，雖然沒有很重的妝感，但卻展現出清爽乾淨的妝容，讓粉絲都大呼「看起來太美太高級了」。

▲趙麗穎展現出高級感。（圖／小紅書）



趙麗穎婚後變瘦，受到很多美妝品牌關注，繼拍攝了歐舒丹的香水廣告之後，最近又拍攝了NARS的廣告，整體畫報的妝容非常淡雅，灰黑色的眼影，搭配自然感、稍微帶點角度的眉毛，搭配鮭魚粉的唇彩，展現出俐落又乾淨的妝容。

▲趙麗穎使用NARS的底妝。（圖／小紅書）



這妝容是用NARS超持久亮顏氣墊粉餅打造出帶有光澤的肌膚妝效，再使用遮瑕蜜蓋住痘痘跟黑眼圈等瑕疵，最後再上裸光蜜粉餅打造出細緻霧面的妝感，增加妝容的持久性，創造出細緻完美的肌膚狀態。

▲趙麗穎用的裸光蜜粉餅。（圖／小紅書）



想要擁有長久的持妝度妝容，不只是使用NARS最經典的裸光蜜粉餅，最近女藝人趙露思就在個人小紅書上分享，自己愛用到鐵皮的定妝好物，就是BOBBI BROWN的羽柔蜜粉餅，她認為蜜粉要做到「補妝輕透」，因為一直補、一直吸油，底妝就會看起來沒有光澤感，變得很厚重。

▲趙露思用到鐵皮的蜜粉。（圖／小紅書）



另外，趙露思也認為，蜜粉定妝一定要持久，不能脫妝、浮粉，因為這款羽柔蜜粉餅粉質細緻，所以使用起來很好上妝，一點都不會有厚粉感，同時搭配裡面的粉撲，眼角、鼻翼等位置都可以輕鬆補到妝，達到半永久的定妝效果。

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