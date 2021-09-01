fb ig video ETtoday search mobile

趙麗穎變瘦展現「高級臉」　超自然妝容打造女神風範

>

記者李薇／綜合報導

演員趙麗穎雖然婚姻走不下去，已經離婚，但人氣依舊不減，甚至因為變瘦受到很多品牌的關注，最近她就參與NARS彩妝的拍攝畫報，只見她細緻的臉蛋上，雖然沒有很重的妝感，但卻展現出清爽乾淨的妝容，讓粉絲都大呼「看起來太美太高級了」。

▲趙麗穎,NARS,BOBBI BROWN,彩妝,蜜粉餅,蜜粉,粉餅,彩妝,。（圖／NARS小紅書） 

▲趙麗穎展現出高級感。（圖／小紅書）

趙麗穎婚後變瘦，受到很多美妝品牌關注，繼拍攝了歐舒丹的香水廣告之後，最近又拍攝了NARS的廣告，整體畫報的妝容非常淡雅，灰黑色的眼影，搭配自然感、稍微帶點角度的眉毛，搭配鮭魚粉的唇彩，展現出俐落又乾淨的妝容。

▲趙麗穎,NARS,BOBBI BROWN,彩妝,蜜粉餅,蜜粉,粉餅,彩妝,。（圖／NARS小紅書） 

▲趙麗穎使用NARS的底妝。（圖／小紅書）

這妝容是用NARS超持久亮顏氣墊粉餅打造出帶有光澤的肌膚妝效，再使用遮瑕蜜蓋住痘痘跟黑眼圈等瑕疵，最後再上裸光蜜粉餅打造出細緻霧面的妝感，增加妝容的持久性，創造出細緻完美的肌膚狀態。

▲趙麗穎,NARS,BOBBI BROWN,彩妝,蜜粉餅,蜜粉,粉餅,彩妝,。（圖／NARS小紅書） 

▲趙麗穎用的裸光蜜粉餅。（圖／小紅書）

想要擁有長久的持妝度妝容，不只是使用NARS最經典的裸光蜜粉餅，最近女藝人趙露思就在個人小紅書上分享，自己愛用到鐵皮的定妝好物，就是BOBBI BROWN的羽柔蜜粉餅，她認為蜜粉要做到「補妝輕透」，因為一直補、一直吸油，底妝就會看起來沒有光澤感，變得很厚重。

▲趙露思,BOBBI BROWN,laura mercier,蜜粉餅,蜜粉,。（圖／小紅書）

▲趙露思用到鐵皮的蜜粉。（圖／小紅書）

另外，趙露思也認為，蜜粉定妝一定要持久，不能脫妝、浮粉，因為這款羽柔蜜粉餅粉質細緻，所以使用起來很好上妝，一點都不會有厚粉感，同時搭配裡面的粉撲，眼角、鼻翼等位置都可以輕鬆補到妝，達到半永久的定妝效果。

►網友都在瘋「倒序洗頭法」　洗完頭不油、髮絲還超柔順

►太妍緊緻肌膚挑戰大7歲宋慧喬　仍然尬不贏「始祖代言人」的地位

►比渣男還可怕的3種男人！老實男最擅長冷戰　但親友都覺得他好

關鍵字：

趙麗穎, NARS, BOBBI BROWN, 彩妝, 蜜粉餅, 蜜粉, 粉餅, 彩妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

李多海37歲擁有緊緻「直角肩」　靠7步驟拉伸運動超簡單

李多海37歲擁有緊緻「直角肩」　靠7步驟拉伸運動超簡單

韓醫師教你去除粉刺3步驟　最後「弱酸收斂」超重要

韓醫師教你去除粉刺3步驟　最後「弱酸收斂」超重要

290元就可以打造「超模唇色」！堪稱走紅毯等級的時髦感唇膏

290元就可以打造「超模唇色」！堪稱走紅毯等級的時髦感唇膏

日系花苞包頭vs韓系金秘書包頭　兩款超簡單造型一看就會 風靡日妞的「蜜桃甲彩」好Juicy！擦起來顯嫩又可愛，好想咬一口 40歲熊黛林熬夜仍然氣色超好　靠這4招讓人看起來紅潤有精神 陳妍希挑戰粉紅色耳圈染　網友毒舌：好了，妳也是楊過了！ 蘭芝唇膜竟然還能這樣用！死皮通通OUT、肌膚變得光滑又細緻 UNIQLO驚喜預告和「時尚品牌」聯名　秋季「最帥外套」此時登場 12星座9月運勢！巨蟹桃花氾濫慎選、射手把握對金錢的第六感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面