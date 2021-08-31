郭婞淳、楊勇緯帥美合體！「拍時尚照變挑戰」親曝小香耳環秘密

▲奧運國手郭婞淳、楊勇緯談私下穿搭經。（影／記者鮑璿安攝）



記者鮑璿安／台北報導

舉重女神郭婞淳、柔道男神楊勇緯、拳擊選手陳念琴在本屆東京奧運獲得亮眼成績，於今（31日）為慧眼贊助商Under Armour（UA）公開合體，總算讓民眾一睹偶像風采。面對賽後人氣居高不下，楊勇緯與郭婞淳頻頻受邀跨界活動，兩人竟對時尚拍攝都感到很新鮮，「那是嘗試自己在運動之外的挑戰。」

▲奧運國手郭婞淳（中）、楊勇緯（左）、陳念琴出席Team UA捐贈活動。（圖／記者林敬旻攝）

郭婞淳、楊勇緯與陳念琴都是UA簽約選手，在東奧獲得一金一銀亮眼成績，品牌加碼捐出100萬元台幣捐贈給基層運動員。楊勇緯表示：「未來還有很多挑戰，按部就班做好每次訓練，從頒獎台走下去的時候，一切就是重新開始，保持初心繼續努力前進。」陳念琴雖與獎牌擦身而過，但她勉勵自己：「賽前萬事俱備只欠東風，東風這次沒有吹向我，下次繼續努力就好。」

▲郭婞淳透露東奧場上佩戴的小香耳環其實是姐姐送的。（圖／記者林敬旻攝）

已經完成「金牌大滿貫」夢想的郭婞淳也透露下一步發展，就是希望自己能成為學弟妹的榜樣，藉此帶動喜歡體育的大家。而郭婞淳在東奧比賽時全台民眾都跟著熱血沸騰，連當時戴上場的小香耳環也一度爆紅上熱搜，她笑說：「其實舉重就是手鏈和耳環比較常佩戴，因為小香耳環是對我非常好的姐姐送的，有一路陪伴的含義。」

▲楊勇緯外型亮眼，不排斥嘗試各種風格。（圖／記者林敬旻攝）

面對運動員的穿搭意外成為吸睛焦點，楊勇緯則分享私下穿著偏向日系風，而且自己很喜歡嘗試不同造型，換了服裝時就像改變了心情。至於爆紅後跨界邀約不斷，楊勇緯坦言對時尚拍攝很新鮮且不排斥，但對精品一向沒有什麼慾望，而且太貴暫時還買不起，所以訓練之餘，休閒生活主要是和朋友們露營、衝浪來排解壓力。