雅典175周年航海錶變纖薄、更簡潔　大明火琺瑯款36萬入手

▲雅典錶175周年航海系列領航者藍色大明火琺瑯腕錶限量175只，360,000元。（圖／雅典錶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

於日內瓦舊城區登場的Geneva Watch Days（日內瓦鐘錶日）昨開展，參展品牌之一的雅典錶（Ulysse Nardin）慶祝品牌175周年，推出175周年航海系列領航者7款限量錶，即刻登台展開銷售，最受矚目是限量175只的藍色大明火琺瑯腕錶，承襲品牌歷史上首批航海天文台時計的傳統設計，且由獨立琺瑯工坊Donzé Cadrans製作面盤，約36萬元的入手價吸引收藏家。

▲雅典錶航海系列領航者熊貓腕錶限量300只，258,000元。





▲從20年代懷錶發想的雅典錶175週年航海系列領航者月相腕錶，311,000元。

雅典175周年航海系列領航者限量錶，較常賣款Marine系列的錶殼更纖薄，面盤的設計也更簡潔俐落，捨去了Marine最外圈的軌道紋設計。除了藍色大明火琺瑯腕錶，同時有雙圈設計的熊貓腕錶、裝載新機芯的白色或藍色月相錶、藍色年曆計時腕錶，以及玫瑰金材質的黑色大明火琺瑯陀飛輪腕錶，滿足錶迷對不同功能的需求。

▲看似大三針日期錶，其實是亨利慕時新款疾速者萬年曆腕錶，約1,800,000元。（圖／亨利慕時提供，以下同）





▲亨利慕時新款疾速者萬年曆腕錶裝配新的HMC 812手上鍊機芯。

同樣在Geneva Watch Days發表新作的亨利慕時（H.MOSER & CIE），再度展現化繁為簡的功力，推出乍看是大三針日期錶，其實是具萬年曆功能的疾速者萬年曆腕錶，由小巧的紅白兩色中央指針指示月份，動力儲存指示位於10時位置，大日期顯示則在4時方向，而閏年移置錶背機板，得以呈現令人驚訝的簡潔設計。

►不到70萬元的TAG Heuer陀飛輪限量錶太誘人！ 偕古董錶說歷史

►迪麗熱巴穿西裝帥爆 成沛納海史上第一個女性代言人

