fb ig video ETtoday search mobile

雅典175周年航海錶變纖薄、更簡潔　大明火琺瑯款36萬入手

>

▲▼ 雅典錶 。（圖／公關照）

▲雅典錶175周年航海系列領航者藍色大明火琺瑯腕錶限量175只，360,000元。（圖／雅典錶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

於日內瓦舊城區登場的Geneva Watch Days（日內瓦鐘錶日）昨開展，參展品牌之一的雅典錶（Ulysse Nardin）慶祝品牌175周年，推出175周年航海系列領航者7款限量錶，即刻登台展開銷售，最受矚目是限量175只的藍色大明火琺瑯腕錶，承襲品牌歷史上首批航海天文台時計的傳統設計，且由獨立琺瑯工坊Donzé Cadrans製作面盤，約36萬元的入手價吸引收藏家。

▲▼ 雅典錶 。（圖／公關照）

 

▲雅典錶航海系列領航者熊貓腕錶限量300只，258,000元。

▲▼ 雅典錶 。（圖／公關照）

▲從20年代懷錶發想的雅典錶175週年航海系列領航者月相腕錶，311,000元。

雅典175周年航海系列領航者限量錶，較常賣款Marine系列的錶殼更纖薄，面盤的設計也更簡潔俐落，捨去了Marine最外圈的軌道紋設計。除了藍色大明火琺瑯腕錶，同時有雙圈設計的熊貓腕錶、裝載新機芯的白色或藍色月相錶、藍色年曆計時腕錶，以及玫瑰金材質的黑色大明火琺瑯陀飛輪腕錶，滿足錶迷對不同功能的需求。

▲▼ 雅典錶 。（圖／公關照）

 ▲看似大三針日期錶，其實是亨利慕時新款疾速者萬年曆腕錶，約1,800,000元。（圖／亨利慕時提供，以下同）

▲▼ 雅典錶 。（圖／公關照）

▲亨利慕時新款疾速者萬年曆腕錶裝配新的HMC 812手上鍊機芯。

同樣在Geneva Watch Days發表新作的亨利慕時（H.MOSER & CIE），再度展現化繁為簡的功力，推出乍看是大三針日期錶，其實是具萬年曆功能的疾速者萬年曆腕錶，由小巧的紅白兩色中央指針指示月份，動力儲存指示位於10時位置，大日期顯示則在4時方向，而閏年移置錶背機板，得以呈現令人驚訝的簡潔設計。

►不到70萬元的TAG Heuer陀飛輪限量錶太誘人！　偕古董錶說歷史

►迪麗熱巴穿西裝帥爆　成沛納海史上第一個女性代言人

關鍵字：

雅典錶, Ulysse Nardin, 亨利慕時

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

女星雙腳解放套UGG靴搭台牌禮服　大蓬裙下還藏愛犬

女星雙腳解放套UGG靴搭台牌禮服　大蓬裙下還藏愛犬

戴防水300米天梭表安心戲水　不到2萬站穩潛水錶入門市場

戴防水300米天梭表安心戲水　不到2萬站穩潛水錶入門市場

球王喬科維奇戴60萬名錶耍帥　加碼秀鱷魚polo衫　

球王喬科維奇戴60萬名錶耍帥　加碼秀鱷魚polo衫　

萬花筒項鍊不怕撞同款　「鑽石之王」獨一無二新作藏家喊新奇 地球儀錶盤窺視機芯　附橡膠錶帶轉換風格 G-SHOCK「農家橡樹」男女錶進化　金屬八角圈質感升級 獨立製錶大師獨一無二懷錶首曝光　大小自鳴功能千萬起標 IWC特製太空錶伴升空　任務完成捐出做慈善 AP黑豹錶價翻倍登佳士得網拍　千萬元起標 小資女也能無痛入手翡翠　細繩手環6600元入門

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面