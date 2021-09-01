這樣做不發胖！營養師教「控制體重9秘訣」：睡飽也有效

▲掌握幾個飲食、生活好習慣，就能幫助維持體重不發胖。
記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels
有些人雖然不用減肥但想要控制體重，或是好不容易瘦下來了，想要維持住身材不復胖，該怎麼做才好？知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）近日就分享了幫助控制體重的9個秘訣，快記好學起來，別等發胖了才後悔又要減肥了。
1.培養運動習慣
運動能增加熱量消耗，也能鍛鍊肌肉，提高代謝，建議每週運動3次，每次運動至少30分鐘。
2.每天睡滿7小時
睡眠不足會影響荷爾蒙，使得脂肪堆積，建議每天要至少睡滿7小時，幫助維持荷爾蒙代謝正常。
3.每日2碗蔬菜
蔬菜含有豐富膳食纖維，可促進腸胃蠕動，並增加飽足感及維生素攝取。
4.少飲酒
每月喝酒盡量別超過2次，避免攝取多餘熱量。
5.控制甜食攝取
甜食建議每週攝取別超過2次，減少攝入熱量，能不吃就盡量不吃。另外，有吃甜食時，可將當日其他餐飯量減半，控制整體碳水化合物的攝取量。
6.減少高脂肉類
建議選擇雞肉、魚、蛋、海鮮類等來攝取優質蛋白質，避免高油脂肉類。
7.少吃炸物
油炸類食物最多每週一次，能不吃更好。
8.增加喝水量
水份充足可幫助提高代謝，且水分不足容易口渴，容易讓人想喝飲料，導致肥胖，
建議每日每人喝水量至少要達到體重(kg) X 30～35ml。
9.飲料減糖或喝無糖茶
市面上的多數飲料含糖量很高，不知不覺中就會讓人喝下過多熱量，除了減少喝飲料次數，建議也要選擇低於半糖的甜度，或是改喝無糖茶或牛奶、豆漿。
►難怪一直胖！營養師曝「12個發胖壞習慣」：體積小食物是陷阱