這樣做不發胖！營養師教「控制體重9秘訣」：睡飽也有效

▲掌握幾個飲食、生活好習慣，就能幫助維持體重不發胖。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

有些人雖然不用減肥但想要控制體重，或是好不容易瘦下來了，想要維持住身材不復胖，該怎麼做才好？知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）近日就分享了幫助控制體重的9個秘訣，快記好學起來，別等發胖了才後悔又要減肥了。

1.培養運動習慣



運動能增加熱量消耗，也能鍛鍊肌肉，提高代謝，建議每週運動3次，每次運動至少30分鐘。

2.每天睡滿7小時



睡眠不足會影響荷爾蒙，使得脂肪堆積，建議每天要至少睡滿7小時，幫助維持荷爾蒙代謝正常。

3.每日2碗蔬菜



蔬菜含有豐富膳食纖維，可促進腸胃蠕動，並增加飽足感及維生素攝取。

4.少飲酒



每月喝酒盡量別超過2次，避免攝取多餘熱量。

5.控制甜食攝取



甜食建議每週攝取別超過2次，減少攝入熱量，能不吃就盡量不吃。另外，有吃甜食時，可將當日其他餐飯量減半，控制整體碳水化合物的攝取量。

6.減少高脂肉類



建議選擇雞肉、魚、蛋、海鮮類等來攝取優質蛋白質，避免高油脂肉類。

7.少吃炸物



油炸類食物最多每週一次，能不吃更好。

8.增加喝水量



水份充足可幫助提高代謝，且水分不足容易口渴，容易讓人想喝飲料，導致肥胖，

建議每日每人喝水量至少要達到體重(kg) X 30～35ml。

9.飲料減糖或喝無糖茶



市面上的多數飲料含糖量很高，不知不覺中就會讓人喝下過多熱量，除了減少喝飲料次數，建議也要選擇低於半糖的甜度，或是改喝無糖茶或牛奶、豆漿。

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