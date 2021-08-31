fb ig video ETtoday search mobile

凱特王妃最愛品牌推「迷你香氛儀」，療癒氣息隨身帶著走

>

▲▼凱特王妃最愛品牌推迷你香氛儀。（圖／品牌提供）

▲小巧迷你的香氛機，隨身攜帶很方便。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

悶熱的夏季，更需要香氛舒緩身心，NEOM推出全新迷你香氛機，隨身攜帶即可將植物精油療癒香味，完美擴散於空氣中，打造生活質感。而由日本調香師專為亞洲人打造的RISING WAVE 也將旗下香水全新升級，舒服宜人的皂香讓人一聞難忘。

▲▼凱特王妃最愛品牌推迷你香氛儀。（圖／品牌提供）

英國皇室最愛的有機香氛NEOM，在今年9月全新推出療癒香氛機MINI，隨身攜帶、隨心使用的迷你外型，專為小型場域設計，短短幾分鐘內，為你打造舒心時刻。

▲▼凱特王妃最愛品牌推迷你香氛儀。（圖／品牌提供）

▲NEOM 療癒香氛機MINI，2色，2,200元。

MINI版本則適合於小面積、角落空間使用，例如居家工作的事務桌、更衣室、汽車內。無論此刻你的心情如何，只需一指輕觸按鈕，添加100％植物萃取的NEOM香氛精油，協助達到更好的睡眠、減輕壓力，或是提振情緒與活力。搭載3段式擴香強度設計，依照使用情境選擇加強或是間歇模式，讓你輕鬆體驗真實純淨的療癒幸福感。

▲▼凱特王妃最愛品牌推迷你香氛儀。（圖／品牌提供）

RISING WAVE 以找出「最適合亞洲市場的香味」這個使命而誕生。如同日本人的生活風格，創造無限種可能，RISING WAVE FREE系列，就是傳遞一種自由精神，想法更自由廣闊，才能享受這個像大海一樣令人心曠神怡的香氣。

日本調香師決定開創獨樹一格的「清爽感海洋香氣」，讓喜愛香水的亞洲人不用再四處尋覓適合自己的香味。RISING WAVE FREE 系列全新升級版共三款，除了原有的暢銷款，更加入全新生力軍 海島晨光淡香水。

▲▼凱特王妃最愛品牌推迷你香氛儀。（圖／品牌提供）

▲RISING WAVE 海島晨光淡香水，50ml，1,180元。

如同清晨的陽光灑在剔透的海面上，海浪在光線下泛著乳白色的光。融合熱帶水果和柔和的白香皂，帶來讓人放鬆的輕盈香氣。

關鍵字：

NEOM, 香氛儀, RISINGWAVE

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

長髮必學3款馬尾變化　可愛丸子、度假感扭結替造型加分

長髮必學3款馬尾變化　可愛丸子、度假感扭結替造型加分

「斷捨離」好難？快來學3招整理法　不用丟東西也能乾淨收納

「斷捨離」好難？快來學3招整理法　不用丟東西也能乾淨收納

孫藝珍露美背展現零贅肉纖腰　仰躺玄彬視角粉絲大呼：真女神！

孫藝珍露美背展現零贅肉纖腰　仰躺玄彬視角粉絲大呼：真女神！

戴防水300米天梭表安心戲水　不到2萬站穩潛水錶入門市場 一個地下室都放保養品　伊能靜用了10年、每瓶都凹凹的美體霜是它 星巴克8／29起「連續16天」狂撒優惠　用手機花1分鐘「全品項第二杯半價」 「觀點女王」教一招戰勝拖延症！連工作過程都會變得很開心 樂事推出「表情包洋芋片」每一片都超Q　網瘋「用薯片告白」！ 女星雙腳解放套UGG靴搭台牌禮服　大蓬裙下還藏愛犬 擺脫崩壞雜亂房間！IKEA、無印良品極簡收納盒推薦　銅板價就能買到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面