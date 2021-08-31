凱特王妃最愛品牌推「迷你香氛儀」，療癒氣息隨身帶著走

▲小巧迷你的香氛機，隨身攜帶很方便。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

悶熱的夏季，更需要香氛舒緩身心，NEOM推出全新迷你香氛機，隨身攜帶即可將植物精油療癒香味，完美擴散於空氣中，打造生活質感。而由日本調香師專為亞洲人打造的RISING WAVE 也將旗下香水全新升級，舒服宜人的皂香讓人一聞難忘。

英國皇室最愛的有機香氛NEOM，在今年9月全新推出療癒香氛機MINI，隨身攜帶、隨心使用的迷你外型，專為小型場域設計，短短幾分鐘內，為你打造舒心時刻。

▲NEOM 療癒香氛機MINI，2色，2,200元。

MINI版本則適合於小面積、角落空間使用，例如居家工作的事務桌、更衣室、汽車內。無論此刻你的心情如何，只需一指輕觸按鈕，添加100％植物萃取的NEOM香氛精油，協助達到更好的睡眠、減輕壓力，或是提振情緒與活力。搭載3段式擴香強度設計，依照使用情境選擇加強或是間歇模式，讓你輕鬆體驗真實純淨的療癒幸福感。

RISING WAVE 以找出「最適合亞洲市場的香味」這個使命而誕生。如同日本人的生活風格，創造無限種可能，RISING WAVE FREE系列，就是傳遞一種自由精神，想法更自由廣闊，才能享受這個像大海一樣令人心曠神怡的香氣。

日本調香師決定開創獨樹一格的「清爽感海洋香氣」，讓喜愛香水的亞洲人不用再四處尋覓適合自己的香味。RISING WAVE FREE 系列全新升級版共三款，除了原有的暢銷款，更加入全新生力軍 海島晨光淡香水。

▲RISING WAVE 海島晨光淡香水，50ml，1,180元。

如同清晨的陽光灑在剔透的海面上，海浪在光線下泛著乳白色的光。融合熱帶水果和柔和的白香皂，帶來讓人放鬆的輕盈香氣。