最恨曖昧「零戀愛腦」星座Top 3 ！　水瓶行走冰山、追第一名要三思

▲最討厭曖昧星座Top 3。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

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在進入戀愛狀態之前，許多人免不了曖昧環節，甚至很享受那種恰到好處的心動，但有些人偏偏就是很討厭曖昧，若是用追一般人的手法來追他們，絕對會失敗，以下就公開最討厭曖昧「零戀愛腦」星座Top 3 ，沒有新花招別想接近他們！

Top 3 水瓶座

水瓶座的思維比較特殊，尤其是在感情上，出了名的不喜歡浪費時間，因為喜歡就是喜歡、不喜歡就是不喜歡，完全沒有所謂的「灰色地帶」，水瓶寧可一直單身也不會被騙走，所以一旦他們認為你在搞曖昧，卻一直沒有結果的話，那麼他們勢必會冷淡面對，讓你像是碰到冰塊一樣寒冷。

Top 2 射手座

射手座看似很愛搞曖昧，其實大錯特錯，射手第一時間就會知道對方是不是自己的理想型，如果不是根本沒有繼續下去的理由，相對而言射手很在意第一眼的感覺，感覺對了就會直接展開攻勢，效率超乎想像。所以那種華而不實的曖昧橋段，射手早就不想用了，當射手決定用心的時候，那就是真感情了。

Top 1 牡羊座

牡羊座同樣是很講求效率的人，感情上來了誰也擋不住，所以往往很快就告白，想讓對方知道自己的心意，而且牡羊作為情場老手，早就把曖昧手段看透了，他們超討厭感情掌握在別人手裡，寧可自己主導一切，所以當牡羊覺得自己陷入了曖昧的死循環中，牡羊絕對會立刻逃離，完全不享受曖昧。

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