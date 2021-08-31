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Oris花俏面盤藏善心　竟是海洋回收再生塑料製成

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▲▼Oris,Panerai 。（圖／公關照）

▲Oris Aquis Upcycle日期錶有錶徑41.50毫米與36.50毫米兩種尺寸。（圖／Oris提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

精品業近年來大聲疾呼重視永續發展、關注環保議題，除了投注金錢支持，不妨就從自己做起吧！Oris今於Geneva Watch Days（日內瓦鐘錶日）發表以海洋回收的PET塑料再生材料製作面盤的Aquis Upcycle日期錶，絢爛多彩紋路款款不同，漂亮之外也提醒人們保護海洋。

▲▼Oris,Panerai 。（圖／公關照）

▲以PET塑料回收再製面盤的Oris Aquis Upcycle日期錶41.5mm款，64,000元。

Oris 2年前曾與太平洋垃圾篩選組織「Everwave」合作採用海洋廢棄塑料製作的Clean Ocean限量腕錶」，今年再度選用以海洋PET塑料回收再製材質，打造Aquis Upcycle日期錶的面盤，共有41.5mm與36.5mm兩種尺寸，採非限量發行。

▲▼Oris,Panerai 。（圖／公關照）

▲沛納海Submersible E-Lab ID™概念錶，環保再生物料的重量占比高達98.6%。（圖／沛納海提供）

沛納海（Panerai）今年也投入生產環保錶款，發表整只錶環保再生物料重量占比高達98.6%的Submersible E-Lab ID™概念錶，錶殼為EcoTitanium™環保鈦金屬材質，並首次在面盤和指針上採用100%再生的SuperLuminova夜光物料，連機芯擒縱裝置也以100%再生矽材質打造，品牌大方表示此腕錶是與多個廠商共同研究的成果，歡迎同業加入環保陣容，願意與大眾共享環保材質製作腕錶。

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