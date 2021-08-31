UNIQLO驚喜預告和「時尚品牌」聯名　秋季「最帥外套」此時登場

記者王則絲／台北報導

UNIQLO甫才發表秋冬新系列，同時更帶來了一項巨大的驚喜，今年秋季UNIQLO將與戶外風時尚潮流品牌White Mountaineering推出首次聯名系列，將以推出「所有人都能穿」的服裝為主軸，並以外套單品作為最大亮點，「White Mountaineering」在台灣或許知名度不高，但可以確信的是，這場聯名企劃絕對值得期待。

▲UNIQLO預告將與White Mountaineering合作推出聯名系列，將於10月中旬登場。（圖／翻攝自IG）



White Mountaineering由設計師相澤陽介於2006年所創立，2016年起在巴黎時裝周發表設計服裝，品牌以戶外機能感、實用性、科技元素的融入為其特色，並活用潮流趨勢，打造能同時走出野外與走入都市的兩棲休閒服。

▲設計師相澤陽介示範WPJ特級極輕羽絨寬版外套。（圖／翻攝UNIQLO）



這回White Mountaineering與UNIQLO合作，相澤陽介策劃以「循環」為主軸，他提到：「這裡的『循環』不僅指產品相關的循環，也包含了不同世代、文化傳統和製衣方式的循環。本次的合作系列以強調『家庭』為主題，不僅有男裝，也有女裝和童裝，我有3個孩子，我希望能透過服裝與他們這一代年青人建立溝通。」以可永續發展的角度出發，希望製作出能耐久穿著的衣物、設計出所有人都能穿的服裝。

▲聯名款WPJ Hybrid羽絨連帽外套。（圖／翻攝UNIQLO）



「UNIQLO & White Mountaineering」全系列將於10月中旬上市，目前僅知道外套單品將會是本系列的重頭戲，於本期《Life Wear》雜誌上則搶先曝光了其中的羽絨寬版外套，以及Hybrid羽絨連帽外套，看來將會是簡約、機能，又帶有些街頭韻味的作品系列。

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