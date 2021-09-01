金宇彬帥氣大片曝光！手捧「英國梨與小蒼蘭」優雅氣質迷死人

▲金宇彬成為代言Jo Malone的亞洲第一人。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

香民們最愛的Jo Malone近來動作不斷，為慶祝英國梨與小蒼蘭上市屆滿10周年，不只推出限定溝紋瓶身，品牌更首度找來南韓男星金宇彬擔任代言，透過一系列帥氣大片，完美詮釋這款蟬聯冠軍的明星香氛。

有別於以往在劇中使壞的角色，今年重新回歸幕前的金宇彬，總散發一股溫暖迷人又優雅獨特的氣質，和Jo Malone London最具代表性的英國梨與小蒼蘭香氣所帶來的感受不謀而合。

廣告影片中，身穿大地色系的金宇彬點燃起香氛工藝蠟燭，書寫著英國浪漫詩人濟慈(John Keats)的詩歌《秋頌To Autumn》，彷彿帶領著大家來到一個充滿陽光，金黃閃耀的秋日果園中，空氣中交織著新鮮清爽又多汁的威廉果實，和盛開的細緻花朵清香，散發著愉悅又舒服的浪漫氣息。

而多年代言SK-II的日本女星綾瀨遙，日前也發布《我是綾瀨遙，這是我和PITERA™的故事》紀錄片。她說道：「我在忙碌時常睡眠不足，拍戲時也常長時間上妝，隨著年齡增長，我也開始擔心肌膚乾燥和細紋，但青春露讓我無後顧之憂，對我而言，擁有像青春露一般的夥伴非常重要，幫助我保持心情平穩和最佳狀態。」

她想告訴25歲的自己，一定要相信自己，朝著心中所想就是正確的方向，我近來覺得和內心自我對話很重要，在匆促之間常會與他人相較，但此時必須回歸本我與自省，保留與自己對話的時間。

