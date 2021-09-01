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一秒變混血！化妝師傳授「輕泰妝」，戴上口罩也是超正小姐姐

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▲▼輕泰妝重點。（圖／翻攝自小紅書）

▲「輕泰妝」最近蔚為彩妝主流。（圖／翻攝自小紅書/麥QQ來了、KEKE可糯了）

記者曾怡嘉／綜合報導

近來「輕泰妝」正夯，深邃小煙燻加上野生眉毛，讓你即便戴上口罩依然擁有混血立體感，搭配泰乃般的烤焦糖棕色調髮色，不僅更顯白，還能透露低調甜美感，讓你一秒變混血。

屈臣氏美容顧問分享，近期討論度超高的「輕泰妝」能夠為亞洲臉孔帶來有如混血兒般的立體妝容，只要掌握輕柔修容、深邃眼妝、野生眉三重點即可。

▲▼輕泰妝重點。（圖／翻攝自小紅書）

▲輕泰妝重點是放大五官，比歐美妝又多了一絲甜美。（圖／翻攝自小紅書/Marisa）

首先修容部分，千萬不要下手太重，建議只需著重在眉骨、顴骨下方、鼻影側邊修容，深邃眼妝則是「輕泰妝」一大亮點，藉由眼周外的提亮和眼型修飾，包括眼尾後端開始往上揚的微貓眼、大地色眼影打底增加眼窩陰影並加深眼尾，就能加深魅惑深邃感。最後勾勒出宛如天生的毛流，以挺拔分明的野生眉，使五官看起來更為集中立體。

而彩妝大師游絲棋也在臉書上為大家示範「輕泰迷濛小煙燻」，第一步先做好眼周遮瑕，接著使用淺色眼影打底，慢慢暈到眼頭，再使用用中間色打滿眼窩。

沾取深色從眼尾開始往前延伸暈到睫毛根部，使用深色描繪後1/3下眼影，接著向上暈和上眼影融合在一起。再使用中間色暈下眼影外圍，做出柔和感。接著描繪眼尾眼線增加層次感，讓眼睛更立體深邃。

▲▼輕泰妝。（圖／品牌提供）

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▲▼輕泰妝。（圖／品牌提供）

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▲▼輕泰妝。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

輕泰妝, 重點, 彩妝趨勢

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