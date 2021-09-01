皮膚科醫師教「有效去黑頭」4步驟！照著做粉刺越長越少

▲使用正確方法清除黑頭，能幫助粉刺越長越少。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@thanks_kim）

記者張毓容／台北報導

黑頭粉刺是不少女生心中的痛，有時候就算化妝「草莓鼻」還是很明顯，讓人超困擾。想跟黑頭說再見，千萬別亂擠，不僅清不乾淨，還容易使肌膚受傷，反而讓毛孔變大！小紅書上擁有高人氣的皮膚科醫師丹妮近日就分享了如何科學有效地去黑頭秘訣，只要簡單4步驟，就能輕鬆去除，還能讓黑頭越長越少。

▲清理黑頭前可先熱敷幫助毛孔舒張。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）



Step 1：打開毛孔



要清理黑頭建議直接選擇在洗完澡後，或是使用熱毛巾熱敷鼻頭大概5～10分鐘，幫助毛孔舒張。

Step 2：清理黑頭



對著鏡子，用粉刺夾儘快將冒出頭的黑頭給清理掉，盡量不要超過2分鐘，因為時間一久，肌膚乾燥的情況，毛孔很快又會縮回去了。不要糾結於有沒有完全清乾淨，沒清到的粉刺可以等下次再一起清就好，畢竟黑頭也不是一次就可以處理乾淨的。

粉刺夾則建議選擇彎頭型或是斜切型的粉刺夾，除非很熟練，否則盡量不要用尖頭型粉刺夾，因為尖頭型如果操作不好，很容易戳傷肌膚。

▲清理完黑頭要儘快塗抹舒緩保濕類保養品。（圖／翻攝IG@aoihamada）



Step 3：溶解油脂



當清理黑頭後，本來被粉刺堵塞的毛囊上半部分雖然空了，但深處還會存在一部分的油脂，這時候可以再用一些脂溶性水楊酸、杏仁酸這類的酸類護理品來幫助代謝、抑制油脂，可稍微搭配按摩或以濕敷的方式，10分鐘後用清水洗掉。清洗後，再儘快塗上舒緩保濕類的保養品就可以了。

醫師也提醒，黑頭不是一次就能清理乾淨的，以上清理黑頭粉刺的3步驟操作，可依造個人皮膚狀況，間隔10～15天左右再進行一次。

Step 4：日常持續性抑制



除了定期清理黑頭，日常持續抑制其實是最重要的，這也是讓黑頭生長速度變慢、越來越少的一個關鍵環節。

根據自己肌膚耐受的情況，日常保養時可使用含酸類保養品，幫助控制油脂分泌、調節角質代謝、疏通毛孔；皮膚耐受度較高的人也可以使用A醇，A醇除了有助於抗老，也可抑制油脂分泌、調節角質、刺激膠原再生，使毛孔變得細膩。

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