fb ig video ETtoday search mobile

皮膚科醫師教「有效去黑頭」4步驟！照著做粉刺越長越少

>

▲▼皮膚科醫師教「有效去黑頭」4步驟。（圖／翻攝ＩＧ）

▲使用正確方法清除黑頭，能幫助粉刺越長越少。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@thanks_kim）

記者張毓容／台北報導

黑頭粉刺是不少女生心中的痛，有時候就算化妝「草莓鼻」還是很明顯，讓人超困擾。想跟黑頭說再見，千萬別亂擠，不僅清不乾淨，還容易使肌膚受傷，反而讓毛孔變大！小紅書上擁有高人氣的皮膚科醫師丹妮近日就分享了如何科學有效地去黑頭秘訣，只要簡單4步驟，就能輕鬆去除，還能讓黑頭越長越少。

▲▼皮膚科醫師教「有效去黑頭」4步驟。（圖／翻攝ＩＧ）

▲清理黑頭前可先熱敷幫助毛孔舒張。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

Step 1：打開毛孔

要清理黑頭建議直接選擇在洗完澡後，或是使用熱毛巾熱敷鼻頭大概5～10分鐘，幫助毛孔舒張。

Step 2：清理黑頭

對著鏡子，用粉刺夾儘快將冒出頭的黑頭給清理掉，盡量不要超過2分鐘，因為時間一久，肌膚乾燥的情況，毛孔很快又會縮回去了。不要糾結於有沒有完全清乾淨，沒清到的粉刺可以等下次再一起清就好，畢竟黑頭也不是一次就可以處理乾淨的。

粉刺夾則建議選擇彎頭型或是斜切型的粉刺夾，除非很熟練，否則盡量不要用尖頭型粉刺夾，因為尖頭型如果操作不好，很容易戳傷肌膚。

▲▼皮膚科醫師教「有效去黑頭」4步驟。（圖／翻攝ＩＧ）

▲清理完黑頭要儘快塗抹舒緩保濕類保養品。（圖／翻攝IG@aoihamada）

Step 3：溶解油脂

當清理黑頭後，本來被粉刺堵塞的毛囊上半部分雖然空了，但深處還會存在一部分的油脂，這時候可以再用一些脂溶性水楊酸、杏仁酸這類的酸類護理品來幫助代謝、抑制油脂，可稍微搭配按摩或以濕敷的方式，10分鐘後用清水洗掉。清洗後，再儘快塗上舒緩保濕類的保養品就可以了。

醫師也提醒，黑頭不是一次就能清理乾淨的，以上清理黑頭粉刺的3步驟操作，可依造個人皮膚狀況，間隔10～15天左右再進行一次。

Step 4：日常持續性抑制

除了定期清理黑頭，日常持續抑制其實是最重要的，這也是讓黑頭生長速度變慢、越來越少的一個關鍵環節。

根據自己肌膚耐受的情況，日常保養時可使用含酸類保養品，幫助控制油脂分泌、調節角質代謝、疏通毛孔；皮膚耐受度較高的人也可以使用A醇，A醇除了有助於抗老，也可抑制油脂分泌、調節角質、刺激膠原再生，使毛孔變得細膩。

►皮膚科醫師揭4大「保養壞習慣」　小心痘痘、細紋鬆弛找上門

►比貴婦乳霜更有效！皮膚科醫師教「0成本抗老法」5秘訣

關鍵字：

保養, 護膚, 黑頭, 去黑頭, 粉刺, 改善, 預防, 清除, 秘訣, 正確方法, 皮膚科醫師, 醫生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

UNIQLO驚喜預告和「時尚品牌」聯名　秋季「最帥外套」此時登場

UNIQLO驚喜預告和「時尚品牌」聯名　秋季「最帥外套」此時登場

12星座9月運勢！巨蟹桃花氾濫慎選、射手把握對金錢的第六感

12星座9月運勢！巨蟹桃花氾濫慎選、射手把握對金錢的第六感

最恨曖昧「零戀愛腦」星座Top 3 ！　水瓶行走冰山、追第一名要三思

最恨曖昧「零戀愛腦」星座Top 3 ！　水瓶行走冰山、追第一名要三思

金宇彬帥氣大片曝光！手捧「英國梨與小蒼蘭」優雅氣質迷死人 這樣做不發胖！營養師教「控制體重9秘訣」：睡飽也有效 孫芸芸美背全開至臀上緣　遊走危險邊緣被郭董夫人封「性感女神」 安格斯12星座一周運勢8／30-9／5　雙子好運強勢回歸、雙魚愛不對人 長髮必學3款馬尾變化　可愛丸子、度假感扭結替造型加分 一個地下室都放保養品　伊能靜用了10年、每瓶都凹凹的美體霜是它 早上喝咖啡「越喝越累」　5個「時髦壞習慣」不但心累還變胖

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面