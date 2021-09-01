韓網呼神準的「四色排序心理測驗」　秒看出感情狀態、需要的建議

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每個人都有各自喜歡的顏色，每種顏色帶給人的感覺也都不一樣，所以常有人說從顏色偏好來看，多少可以反映出一個人的個性，最近韓國就有一項「四色排序心理測驗」相當火紅，只要從七個顏色中憑直覺挑出四個，並加以排序，就能同時看出隱藏個性、感情狀態、現在需要的建議⋯⋯許多網友們都覺得「太準了」，以下一起來看看。

Ｑ：從以下七種顏色中，憑直覺挑出四種，並加以排序出1、2、3、4。

【解析】

第一種顏色：代表「你自己也沒發現的隱藏個性」

白色：擁有溫柔、感性特質的人，但也因為感情豐富，有時情緒起伏比較大，會給人有些大驚小怪的感覺。

紅色：充滿活力、獨具創意的人，勝負心重，下定決心的事情就會做到最好。

橘色：非常誠實、責任感強的人，個性開朗，但不喜歡冒險、不確定性高的事物，比較喜歡穩定的生活。

黃色：個性上比較被動、消極，但是處事有毅力、執行力強，性格上屬於沈穩類型。

綠色：很有領導能力的人，總是能做出理性的判斷，性格直爽、討人喜歡。

藍色：外表看起來有些高冷，但其實內心是個溫暖的人，比較慢熟一點，個性容易感到孤獨。

紫色：性格開朗活潑，個人魅力很強的人，對喜歡的事物容易一頭栽進去，但是也有些反覆無常、喜新厭舊。

第二種顏色：代表「生活上常造成阻礙的原因」

白色：常不知不覺得向人撒嬌，任性的表現有時會得罪人。

紅色：性格太過現實，有時太斤斤計較，讓身邊的人覺得很麻煩。

橘色：總是會太過在意別人的想法與反應，不自覺忽略自己真正所想的。

黃色：「想太多」常成為生活上的阻礙，不只浪費時間，也可能錯失機會。

綠色：「拖延症」很嚴重，很多事情不拖到最後一刻不罷休，做事缺乏恆心。

藍色：習慣把別人的事情擺在第一位，只渴望得到他人的認可和關注。

紫色：常覺得力不從心，心思想得很遠，但身體卻總是跟不上。

第三種顏色：代表「生活近況、感情狀態」

白色：過去的失敗經驗成為現在的絆腳石，常被消極的想法包圍。

紅色：最近的你充滿幹勁，對於大大小小挑戰很有信心。

橘色：最近的生活、感情狀態穩定，不論單身、有伴，都能合理、冷靜的處理任何事情。

黃色：只要保持積極向上，眼前的困難會迎向好結果。

綠色：對於沒興趣的事情沒什麼耐心，最近對無聊但必要的事情，沒有堅持下去的動力。

藍色：最近覺得對什麼事情都沒有特別的感覺，什麼事都不太想做。

紫色：最近容易感到焦慮不安，身邊的各種壓力讓你有點喘不過氣。

第四種顏色：代表「對你有幫助的建議」

白色：找尋屬於自己的貴人，帶領你挑戰新事物，並成為好搭檔。

紅色：攬住別人不願意做的事，將有助於提升自己的能力、地位。

橘色：提醒自己不要太感情用事，時時注意情緒上的調節。

黃色：善用自己出色的適應能力，到哪都能發揮實力。

綠色：雖然慎重是好事，但有時適度放手一博，會得到意想不到的結果。

藍色：發掘新領域、新才能，試試看轉換跑道，也許能有嶄新的發展。

紫色：提高想像力，多與他人合作，可以從中獲得更大的成果。