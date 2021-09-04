怕太辣就學「微露」穿搭！朴敏英一字領美翻　Jennie靠方領惹火

記者王蓁蓁 / 台北報導

炎熱夏季，天天都穿小可愛好膩、想耍辣卻又不想太過暴露，而像是方領、一字領、或是斜肩等「微露」設計，巧妙讓視線聚焦在女性最有魅力鎖骨區域，這樣的微辣穿搭方式早已在Jennie、朴敏英等韓女星之間流行，一起把重點筆記起來，運用細節小心機，為夏日穿搭增添不經意辣度。

方領穿搭

▲Jennie以牛仔褲搭配方領白T的「微辣」穿搭，又率性又惹火。（圖 / 翻攝IG@jennierubyjane)

不會過度的暴露胸前的肌膚，巧妙的修飾頸部線條同時露出鎖骨區域，比起帶有侵略性地性感，這樣隱約「微辣」穿搭令人好感度更佳。像Jennie以牛仔褲搭配方領白T，聰明小露鎖骨與腰身，又率性又撩人，造型簡單照樣吸睛度滿點！

▲Rose以方領與小碎花散發出青春少女氣息。（圖 / 翻攝IG@roses_are_rosie)



同團成員Rose則是以方領與小碎花散發出青春少女氣息，公主蓬袖的設計，不只能為造型增添可愛度，還能順勢修飾手臂上的掰掰肉，讓視線一次集中往鎖骨看，甜美又不失小心機。



一字領穿搭

▲朴敏英經常曬出一字領穿搭。（圖 / 翻攝IG@rachel_mypark)

一字領穿搭除了展露鎖骨區域外，就連肩線、肩窩都能一覽無遺，看似包緊緊，其實早已把最有心機的位置曝光，可以發現「金秘書」朴敏英經常在日常造型中曬出一字領穿搭，不論是綁起包頭露出脖子線條、還是隨意放下頭髮讓肩線若隱若現，展現性感之餘也增添了不少撫媚感。

▲Joy也利用一字領上衣為造型增添辣度。（圖 / 翻攝IG@_imyour_joy)

斜肩＆削肩穿搭

▲Jennie、Lisa耍辣同時也展現街頭個性穿搭。（圖 / 翻攝IG@jennierubyjane、lalalalisa_m）

不同於方領的優雅、一字領的女人味，斜肩設計更有一種街頭酷女孩的感覺，在個性穿搭中小露性感很適合Jennie的Style，而削肩上衣雖然剛好遮住鎖骨區域，卻也巧妙讓視線聚焦在肩窩，整體造型度更顯俐落，不經意就大大凸顯了擁有完美「直角肩」Lisa的特質，酷帥風格同時辣度依舊。

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