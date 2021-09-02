這條項鍊宣美、太妍撞到照樣搶戴！特搜讓女星瘋狂的「珍珠飾品」　

記者王蓁蓁 / 綜合報導

說到近期出鏡率最高的配件，就不得不提到Vivienne Westwood中央綴有顯眼土星標誌的珍珠項鍊，包括少女時代隊長太妍、RED VELVET成員Joy，以及韓女星宣美，都搶曬在穿搭造型當中。帶點復古韻味，又有溫潤質感的珍珠元素，再度在時尚圈回歸，介紹女星們如何搭配之餘，以下也整理出各大品牌的珍珠飾品推薦，一起跟上這股「珍珠」潮吧！

Vivienne Westwood

▲宣美、太妍運用Vivienne Westwood三環珍珠項鍊強調出造型重點。（圖 / 翻攝IG@miyayeah、taeyeon_ss、品牌官網）



這款很具份量感的Vivienne Westwood珍珠項鍊，近期頻繁出現在韓女星們穿搭之中，由3圈珍珠項鍊疊搭，中央為閃閃的經典土星標誌，在視覺上相當搶眼，像宣美穿簡單的低領白色小背心，胸口綴上Vivienne Westwood三環珍珠項鍊，輕鬆強調出造型重點 ，太妍則是以CHANEL甜美小套裝搭配，展現項鍊可鹽可甜的百搭性，並另外戴上金色與白色的CHANEL長項鍊來疊搭，為造型增添層次感。

▲太妍、Joy簡約的T恤造型，用Vivienne Westwood珍珠頸鍊點綴。（圖 / 翻攝IG@taeyeon_ss、_imyour_joy、品牌官網）

另一條較簡單的Vivienne Westwood珍珠頸鍊，則是日常也能穿戴的款式，像太妍跟Joy的簡約T恤造型用它點綴，讓簡單的休閒風格一點都不無聊，還能將視線集中在頸部，為穿搭帶來點睛之筆。

CHANEL

▲太妍、Joy經常在IG上曬出CHANEL珍珠長項鍊穿搭。（圖 / 翻攝IG@taeyeon_ss、_imyour_joy）

香奈兒女士曾大膽直言：「沒有珍珠的女人，不能成為女人。」因此珍珠一直都是CHANEL十分重要的元素之一，也讓不少女星們在選則珍珠配件時，就會直覺優先挑選CHANEL的珍珠長項鍊，可以看見太妍的IG上不止一次曬出CHANEL珍珠長項鍊的穿搭，不論是太妍的優雅小黑洋裝、還是Joy極簡的全黑高領，都為日常造型注入高級質感。

▲CHANEL珍珠長項鍊，NT$ 33,700。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲CHANEL珍珠頸鍊，NT$ 69,500。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲CHANEL珍珠長項鍊，NT$ 72,600。（圖 / 翻攝品牌官網）



GUCCI

▲GUCCI冰淇淋系列飾品。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲GUCCI花朵系列飾品。（圖 / 翻攝品牌官網）

本季GUCCI運用少女無法招架的冰淇淋甜筒與花朵造型，鑲嵌上圓潤珍珠，打造出一系列可愛飾品，童趣的設計令人超級心動，並運用復古金屬，增添飾品的奢華感，其中冰淇淋甜筒的系列配件，簡直太適合為炎炎夏日消暑，保證一戴上身就立馬吸睛，另外，以珍珠作為花瓣打造成花朵模樣的夾式耳環，即使是沒有耳洞的女孩也能入手。

DIOR

▲DIOR TRIBALES 懷錶兔子、小士兵珍珠耳環，NT$16,500。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲DIOR TRIBALES 玫瑰珍珠耳環，NT$16,500 ; DIOR DREAM玫瑰珍珠頸鏈，NT$32,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲DIOR DREAM 指南針珍珠戒指，NT$21,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲DIOR DREAM 珍珠手鍊，NT$33,500。（圖 / 翻攝品牌官網）

DIOR最新系列的飾品簡直是太Q了！彷彿掉入童話故事般，看懷錶的兔子、小士兵、玫瑰花等元素都被注入本次的珍珠飾品中，以品牌經典的工藝雕刻，遊走於優雅與童趣之間，令人少女心忍不住狂噴，有單獨的耳墜、戒指、頸鍊，不同於其他飾品只有一種元素，想一次擁有兔子、小士兵、玫瑰花就一定要入手這款手環。



FENDI

▲F IS FENDI 珍珠耳環，NT$ 11,800、手環，NT$ 14,500、項鏈，NT$ 15,800。（圖 / 翻攝品牌官網）

相較於以上介紹的品牌，FENDI的珍珠飾品是比較偏簡單的款式，適合喜歡低調、極簡風格的女孩，質感金屬細鍊，交織品牌的「F」標誌與珍珠，綴滿水鑽的Logo隱約在身上閃閃發光，除了項鍊外，也有手環、耳環，選擇障礙發作的話就一次整組帶走！

