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真人版《灰姑娘》崩壞！女星「貼頭皮瀏海＋膚色裙」　網：童年夢碎

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▲Camila Cabello 。（圖／路透）

▲美國古巴裔歌手卡蜜拉卡貝羅擔任《灰姑娘Cinderella》真人版電影女主角 。（圖／路透）

記者鮑璿安／外電報導

《灰姑娘Cinderella》真人版電影請到美國古巴裔歌手卡蜜拉卡貝羅（Camila Cabello）擔任女主角，一度受到網友負面評價，認為卡蜜拉的狂野形象不符灰姑娘故事情節。日前電影舉辦首映會時，卡蜜拉以閃亮的裸膚色連身裙步上紅毯，搭配「貼額頭瀏海」，不料多數網友仍是不領情：「童話故事夢碎」、「灰姑娘崩壞」、「好像壞心母后」。

▲卡蜜拉 。（圖／路透）

▲Camila Cabello 。（圖／路透）

▲卡蜜拉卡貝羅穿著設計師品牌Oscar De La Renta閃鑽禮服步上紅毯 。（圖／路透）

「性感歌后」卡蜜拉卡貝羅日前出席《灰姑娘Cinderella》真人版電影首映會，以「晚禮服之王」設計師品牌Oscar De La Renta閃鑽禮服步上紅毯，上半身運用宛如透視效果的裸色內襯搭配立體印花鑽飾遊走肌膚，為了打造衝突美感，卡蜜拉下身採用前短後長的不規則裙襬剪裁，腳踩Giuseppe Zanotti膝上長靴收尾，將身材曲線揚長避短，也與個人的狂野風格不謀而合。

▲Camila Cabello 。（圖／路透）

▲卡蜜拉（中）、比利波特（右）飾演男版「神仙教母」 。（圖／路透）

此次首映造型不免引來網友負面評價，不少人認為妝髪造型過於老氣，貼額頭瀏海與黯淡的唇色加持，再加上卡蜜拉體態並不纖瘦，與大家印象中的灰姑娘形象有很大落差。但她顯然不在意，因卡蜜拉早就多次對外表示，「我們是真正的女人，有橘皮組織、妊娠紋和脂肪很正常。」她也透露自己為了電影做足準備，包括上表演課程，讓自己能夠完全享受演戲樂趣。

★圖片為版權照片，由路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

Camila Cabello, 灰姑娘, Cinderella, 卡蜜拉卡貝羅

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