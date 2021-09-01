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朴信惠辣秀「絕對領域」打高爾夫　「帥氣駕車」影片曝光粉絲暴動

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記者王則絲／台北報導

韓一線女星朴信惠即使沒有在拍戲的期間，依然是有滿滿的代言工作，粉絲們完全不用擔心沒有美照可以欣賞，近日朴信惠替高爾夫球裝品牌CASTELBAJAC拍攝秋冬系列形象，圖輯陸續釋出，穿起高爾夫迷你短裙，再度辣露「絕對領域」，拍攝幕後「帥氣駕車」的影片也一併曝光，粉絲暴動：「那個笑容心臟爆擊！」

▲朴信惠。（圖／翻攝自IG）

▲朴信惠拍攝CASTELBAJAC秋冬形象照陸續釋出。（圖／翻攝自IG@ssinz7）

朴信惠繼今年春夏替CASTELBAJAC拍攝形象畫報後，秋冬延續合作，再度擔綱演繹甜美運動風格的高爾夫球裝系列。雖然朴信惠曾經被抨擊身材不夠纖細，以女星來說有些肉肉的，但在她努力施行瘦身後，身材控管得非常好，穿上服貼身形的高爾夫球裝，更顯得凹凸有致，性感氛圍無法擋。

▲朴信惠。（圖／翻攝自IG）

▲朴信惠。（圖／翻攝自IG）

▲朴信惠穿著高爾夫球裝辣秀絕對領域。（圖／翻攝自CASTELBAJAC）

其中朴信惠穿著粉色的塗鴉風上衣，綁起俐落包頭，看起來相當有氣場，而在另一套黑白拼接造型、菱格紋外套造型裡，朴信惠則是放下浪漫長髮，搭配長筒襪，多了分學院風氣質，也令人眼神不自覺聚焦在一雙蜜大腿上，視線直逼腿根的畫面超火辣，她斜倚在高爾夫球車、機車上的模樣，則是被網友們大讚：「這不是千金是什麼？」

而朴信惠也親自在IG上曝光拍攝幕後的情景，只見她熟練的開著高爾夫球車，在場地裡兜起風來，不時地對著鏡頭甜笑，模樣超帥氣，短短30秒影片狂吸超過300萬觀看，粉絲紛紛暴動：「那個笑容心臟爆擊」、「太漂亮了」、「女神！」

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關鍵字：

朴信惠, 高爾夫球裝, 開車

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