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超模「包遮重點部位」側面全裸！大尺度吊掛Pose魔鬼身材網朝聖

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記者鮑璿安／外電報導

超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）幾近完美的身材備受矚目，此次為法國設計師品牌Jacquemus拍攝最新2021冬季形象照，僅背上品牌粉色 Le Sa​​c Ciuciu 單肩包遮住重點部位，搭配紅色及膝襪出鏡，全身幾乎空無一物，並用高難度的吊掛POSE完美展現火辣側身線條，吸引眾多網友朝聖。

坎達兒珍娜是美國名媛卡戴珊家族紅人，IG擁有1.8億粉絲追蹤，在各大時尚伸展台時常看見她的身影，此次受邀出鏡Jacquemus2021冬季「La Montagne」系列形象照，並由攝影師 Drew Vickers 掌鏡。畫面中坎達兒珍娜索性裸身吊掛在垂線上，背著粉色 Le Sa​​c Ciuciu 單肩包來遮住重點部位，其餘一絲不掛秀出側身S曲線，將翹臀與毫無贅肉的長腿完美呈現。

另外坎達兒珍娜演繹經典的「胸前一線」針織衫，開衫內空無一物，美胸間接曝光，並大方展現過人的纖細腰身，體態相當健美，不負超模之名。其實7月時，坎達兒珍娜與貝拉哈迪德 (Bella Hadid)等人受邀為本季發佈會走秀，也在秀上穿著過該套針織衫。

而系列更是品牌首次以「即看即買」的概念打造，顧名思義秀後直接就能買到伸展台上單品，對於本季從山景中汲取靈感，品牌創始人Simon Porte Jacquemus 提到：「我希望佈景簡潔而銳利，重現一座藝術抽象的山峰，描繪出系列的靈感。」也更加呼應了輕快的戶外生活。

關鍵字：

坎達兒珍娜, Kendall Jenner, Jacquemus

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