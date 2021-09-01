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Melody隔離期啟動報復性消費　逛珠寶店眼睛都亮了

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▲Fred於微風廣場開設期間限定店。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Fred進駐微風廣場，開設至明年2月底的期間限定店，今「時尚媽咪」Melody搶先逛，她自招日前回美國娘家一個月購物慾全消，只有專心陪爸媽，她一度以為自己已「進化」，殊不知回台在飯店隔離兩周，只要點開手機就啟動報復性消費模式。今逛進珠寶店，眼睛也盯著Pretty Woman Glamorous系列手環，直呼此設計太容易搭配了。

▲▼ Melody 。（圖／公關照）

▲Melody今搶先逛Fred微風廣場期間限定店。（圖／Fred提供，以下同）

▲▼Fred,Tiffany 。（圖／公關照）▲▼Fred,Tiffany 。（圖／公關照）

▲Fred Pretty Woman Glamorous戒指（左）1,541,900元，同系列單邊耳環200,500元。

Melody今一連示範Fred三套代表性作品，最華麗是鑲嵌紅碧璽與鑽石的Pretty Woman系列，心形設計有心心相映之意，非常討喜，當中耳環有單顆心形或華麗版本設計，採單邊銷售模式，符合個性穿搭流行；她另外佩戴品牌與日本當紅設計師小泉智貴（Tomo Koizumi）聯手創作的「Fredy’s Tomo’s Dolls」吊墜胸針，以及以雙扭線為設計靈感的Chance Infinie系列珠寶。

▲▼Fred,Tiffany 。（圖／公關照）

▲Fred Fredy’s Tomo’s Dolls CHOUCHOU吊墜與項鍊，526,000元。

▲▼Fred,Tiffany 。（圖／公關照）▲▼Fred,Tiffany 。（圖／公關照）

▲Fred Chance Infineie18K玫瑰金鑽石手環（左）432,900元，18K玫瑰金滿鑽耳環142,200元。

Tiffany近日也以繩結為造型，推出Tiffany Knot系列，貴金屬交纏之處線條優美但充滿力量，優雅又帶有個性，呼應品牌扎根之地紐約的特質，款式從戒指、耳環、手環、項鍊款式均備，目前已於美國上市，完整系列預計明年初登台亮相。

▲▼Fred,Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany推出以繩結為造型的Tiffany Knot系列珠寶。（圖／翻攝tiffanyandco IG）

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Fred, Melody, Tiffany

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