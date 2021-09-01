木村光希造型失誤！頂「黑嘴唇」濃妝登封，網酸：因應鬼月？

記者王則絲／台北報導

日本巨星木村拓哉女兒木村光希，過去就經常因為成熟的裝扮而引來「顯老」的評論，也許是聽進粉絲的建議，加上年紀漸長，其實已鮮少被這麼說，不過最近造型又開始接連失誤，木村光希濃烈妝容和「黑嘴唇」登上雜誌封面，讓網友無法接受，狠酸：「因應農曆七月嗎？」另一組替COACH拍攝的代言畫報，也被批評「氣色很差」、「根本穿睡衣」。

木村光希15歲以模特兒身份出道，至今已年滿18歲，為時尚圈的熟面孔、各大品牌的寵兒，剛成年的她，已越來越有女人味，日前還因一張曬包照中的翹臀而引起話題，好身材獲得網民大讚。

比起剛開始常被大家批評裝扮太成熟、顯老，近期木村光希似乎已找到自己的路線，許久沒再收到這樣的批評，但是最近的造型卻頻頻失誤，像是替新加坡版《L’Officiel》九月號拍攝的封面大片裡，就讓她畫上濃妝和接近黑色的特殊色唇妝，充滿挑戰性的「中毒妝容」粉絲們不太捧場，紛紛表示被嚇到：「因應農曆七月嗎？」、「太成熟了」、「好符合現在的節月⋯⋯」、「為何造型師要弄光希啦！」

▲木村光希代言廣告引起兩極反應。（圖／翻攝自IG@coach）



此外，稍早木村光希替代言品牌COACH推出的新款ROGUE手袋拍攝廣告，身穿極復古的秋冬新裝，襯衫衣襬露出、搭上鮮艷色休閒褲，讓不少網友認為：「太像睡衣」，加上這組畫報裡木村光希臉上妝容極淡，讓膚色本就不算白皙的她顯得氣色不佳，引起粉絲兩極評論：「很促咪的動作」、「18歲少女私底下這樣很正常」、「很鄰家女孩」、「如何含蓄的反抗廠商」、「攝影師是不是想挑戰怎麼拍才會醜？」

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