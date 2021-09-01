fb ig video ETtoday search mobile

男人的夢幻玻璃鞋！BALENCIAGA斜槓雕塑「懸浮老爹鞋」帥翻天

>

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲BALENCIAGA打造雷射立方透明玻璃鞋 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

曾經夢幻玻璃鞋是童話故事裡公主們的專利，現在不讓女孩專美於前，BALENCIAGA（巴黎世家）宣告跨足雕塑界推出「雷射立方」，利用實心玻璃立方打造出經典運動鞋款的3D效果圖像，還原了熱門老爹鞋、懸浮運動鞋的細節，效果超逼真，就像球鞋被時間凍結一般，讓人迫不及待想要擁有。

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲（依序）最新的X-Pander懸浮鞋跟運動鞋、2020春夏Tyrex 。（圖／品牌提供）

BALENCIAGA 在創意總監Demna Gvasalia帶領下突破不斷，靈感生活系列（Balenciaga Objects）最新推出一款雷射立方，其實就是營造錯視效果的玻璃雕刻藝術作品。實心玻璃立方內部利用雷射蝕刻技術，打造出品牌經典運動鞋款的3D效果圖像，半透明或全像投影般懸浮其中，連細節都完美還原，包括招牌懸浮鞋跟與品牌標誌都注入，藉由數以千計的蝕刻點，再現各款運動鞋的繁複細節。

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家2017 年推出的老爹鞋Triple S 、變奏款式Track，僅在台北微風信義店限定販售。（圖／品牌提供）

此次一口氣帶來4款鞋型，2017 年推出的老爹鞋Triple S、延續款式Track、2020春夏Tyrex與最新的X-Pander運動鞋版本，幾乎像是凍結了鞋款，裝在重量約1.4 公斤的透明鞋盒中，達到真正的永垂不朽。而雷射立方作為獨立作品上市，採用限量發售形式，並僅在台北微風信義店限定販售。

▲Berluti推出全新家居系列 。（圖／品牌提供）

▲Berluti推出全新家居系列 。（圖／品牌提供）

▲Berluti推出全新家居系列 。（圖／品牌提供）

不光是巴黎世家展開跨界創意，法國百年皮鞋品牌Berluti也在近日推出家居系列，分別有Marbeuf和Swann系列，扶手椅呈現出新穎且敞亮的設計，線條筆直而柔美，與品牌標誌性的Alessandro皮鞋異曲同工；另也有沙龍椅、足凳、兩座或三座沙發採用木料和Venezia皮革，搭配羊絨或羊毛，既可以用光滑的蒂波羅羊毛軟墊來裝飾。系列均可按顧客需求針對面料、色調、Patina古法染色和Scritto圖紋等進行定製。

關鍵字：

BALENCIAGA, 巴黎世家, 微風信義, 百貨

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

UNIQLO驚喜預告和「時尚品牌」聯名　秋季「最帥外套」此時登場

UNIQLO驚喜預告和「時尚品牌」聯名　秋季「最帥外套」此時登場

12星座9月運勢！巨蟹桃花氾濫慎選、射手把握對金錢的第六感

12星座9月運勢！巨蟹桃花氾濫慎選、射手把握對金錢的第六感

韓網呼神準的「四色排序心理測驗」　秒看出感情狀態、需要的建議

韓網呼神準的「四色排序心理測驗」　秒看出感情狀態、需要的建議

最恨曖昧「零戀愛腦」星座Top 3 ！　水瓶行走冰山、追第一名要三思 這樣做不發胖！營養師教「控制體重9秘訣」：睡飽也有效 金宇彬帥氣大片曝光！手捧「英國梨與小蒼蘭」優雅氣質迷死人 歐陽娜娜同框妹妹遭酸土味濃！網揪「陸牌代言」黑歷史：抄襲 安格斯12星座一周運勢8／30-9／5　雙子好運強勢回歸、雙魚愛不對人 孫芸芸美背全開至臀上緣　遊走危險邊緣被郭董夫人封「性感女神」 皮膚科醫師教「有效去黑頭」4步驟！照著做粉刺越長越少

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面