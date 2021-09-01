男人的夢幻玻璃鞋！BALENCIAGA斜槓雕塑「懸浮老爹鞋」帥翻天

▲BALENCIAGA打造雷射立方透明玻璃鞋 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

曾經夢幻玻璃鞋是童話故事裡公主們的專利，現在不讓女孩專美於前，BALENCIAGA（巴黎世家）宣告跨足雕塑界推出「雷射立方」，利用實心玻璃立方打造出經典運動鞋款的3D效果圖像，還原了熱門老爹鞋、懸浮運動鞋的細節，效果超逼真，就像球鞋被時間凍結一般，讓人迫不及待想要擁有。





▲（依序）最新的X-Pander懸浮鞋跟運動鞋、2020春夏Tyrex 。（圖／品牌提供）

BALENCIAGA 在創意總監Demna Gvasalia帶領下突破不斷，靈感生活系列（Balenciaga Objects）最新推出一款雷射立方，其實就是營造錯視效果的玻璃雕刻藝術作品。實心玻璃立方內部利用雷射蝕刻技術，打造出品牌經典運動鞋款的3D效果圖像，半透明或全像投影般懸浮其中，連細節都完美還原，包括招牌懸浮鞋跟與品牌標誌都注入，藉由數以千計的蝕刻點，再現各款運動鞋的繁複細節。

▲巴黎世家2017 年推出的老爹鞋Triple S 、變奏款式Track，僅在台北微風信義店限定販售。（圖／品牌提供）

此次一口氣帶來4款鞋型，2017 年推出的老爹鞋Triple S、延續款式Track、2020春夏Tyrex與最新的X-Pander運動鞋版本，幾乎像是凍結了鞋款，裝在重量約1.4 公斤的透明鞋盒中，達到真正的永垂不朽。而雷射立方作為獨立作品上市，採用限量發售形式，並僅在台北微風信義店限定販售。

▲Berluti推出全新家居系列 。（圖／品牌提供）

不光是巴黎世家展開跨界創意，法國百年皮鞋品牌Berluti也在近日推出家居系列，分別有Marbeuf和Swann系列，扶手椅呈現出新穎且敞亮的設計，線條筆直而柔美，與品牌標誌性的Alessandro皮鞋異曲同工；另也有沙龍椅、足凳、兩座或三座沙發採用木料和Venezia皮革，搭配羊絨或羊毛，既可以用光滑的蒂波羅羊毛軟墊來裝飾。系列均可按顧客需求針對面料、色調、Patina古法染色和Scritto圖紋等進行定製。