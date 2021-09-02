「天生有好人緣」的星座TOP 3　獅子carry隊友、冠軍誰看誰喜歡

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo / Marie Claire美麗佳人

每個人都有獨一無二的魅力與特質，但有些人天生自帶光芒，擁有超強個人魅力，擁有好人緣，走到哪都是人群焦點，一起來看看12星座中誰擁有致命的吸引力吧！

TOP3 獅子座

有福同享、有難同當 用革命情感打造個人魅力

獅子座其實是十分慢熱的星座，雖然他有火象星座主動又積極的特質，但基本上他們對於不熟的人還是保有一層戒心。

但事實上獅子的魅力往往在「目標一致的團隊」中展現，一旦出現懺滅共同敵人、達成共同目的、創造全組業績高峰等等這類任務，他們優秀的凝聚力就會全然展現出來，也會全心全意照顧著所有隊友，而同隊的其它夥伴自然也完全臣服他們睿智又溫暖的領導魅力之下！

TOP2 射手座

熱心利他 用溫暖創造陽光般的魅力

射手座根本就是鎂光燈下的產物，就算在茫茫人海，你一定也會被他們種種高調的行徑吸引而不知不覺注意到他！與其說射手很享受被大家關注、成為焦點話題的感覺，倒不如說他們喜歡在人群中和大家互動更為貼切，因為射手就是一個喜歡呼朋引伴、喜歡和大家吵吵鬧鬧玩耍互動的陽光之子。

射手潛意識中抱著「人人為我、我為人人」的想法，只要沒和他結下深仇大恨，射手座基本上都會展現善良又單純的一面，願意相信人、願意無條件的幫助人，這樣溫暖又不設防的態度，自然到哪兒都像小太陽一樣被大家喜愛著。

TOP1 天秤座

暖心氣質具有療癒魅力

雖然說青菜蘿蔔各有所愛，不過有些人走的就是「大眾情人」路線，能得到絕大多數的人的好感，這樣的人首推長袖善舞的天秤座！因為天秤本身就是熱愛和平與美的星座，也懂得打理外貌贏得最佳第一印象。

不喜歡被討厭的天秤其實更是聊天達人，能在對話之間默默觀察對方，再投其所好講出別人愛聽的話，天秤抱腿拍馬屁都來自天生，也習慣吹捧別人讓大家開心，挾帶這樣暖心的療癒力的天秤，當然也是人見人愛TOP1！

番外篇：用另類路線吸引眾人目光－天蠍座

低調放電，折服人心的優雅魅力

天蠍座給別人的印象其實很兩極，有一派人特別著迷於天蠍神秘優雅的氣質，也有一派人特別不喜歡他們有事不說出來的悶騷行徑，但整體來說天蠍擁有一種獨特魅力。

他們只會吸引他們想吸引的人，有意無意的放電或流露出他們風花雪月的浪漫，天蠍的神秘感是很有心機的，他們會給人一種「他只對我好」「他只會在我面前展現真實的一面」的錯覺，讓人也因此「只對他好」，不知不覺讓人默默傾心於他。

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