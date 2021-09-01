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台北101珠寶腕錶展千萬大作齊發　超跑引擎機芯錶新色首曝光

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▲▼ 台北101鐘錶珠寶展 。（圖／公關照）

▲名模邱馨慧展示MIKIMOTO頂級珠寶系列貴橄欖石珍珠頸鍊，14,500,000元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

7月中旬全台三級警戒期間，台北101購物中心「頂級珠寶腕錶大師之作World Masterpiece」於Stage@Taipei 101（簡稱Stage 101）線上進行，隨著疫情趨緩微解封，實體展於明日正式登場，由於正值各國際品牌頂級珠寶展的旺季，更多獨一無二的高單價珠寶亮相，名錶品牌HUBLOT則端出全台首曝光的Big Bang MP-11藍色藍寶石水晶腕錶，以稀有款式搶佔收藏家的心。

▲▼ 台北101鐘錶珠寶展 。（圖／公關照）

▲名模趙孟姿佩戴Golden Oasis系列艷彩黃鑽頂級珠寶系列耳環、項鍊、戒指與Limelight腕錶，總值逾6,100萬元。

此次共21個珠寶腕錶品牌參與「頂級珠寶腕錶大師之作World Masterpiece」展覽，伯爵（PIAGET）展出款款身價上千萬元的Golden Oasis-Play of Lights耀眼驕陽黃鑽鑽石項鍊，帶來滿滿的正能量；MIKIMOTO也出動價值突破千萬元的橄欖石珍珠項鍊，為罕見的重量級橄欖石，同時展現品牌精湛的珍珠鑲嵌工藝；蕭邦（Chopard）則為熱愛祖母綠的收藏家，引進鑲嵌5顆共89.62克拉哥倫比亞梨形切割祖母綠的鑽石項鍊，身價近逼億元大關。

▲▼ 台北101鐘錶珠寶展 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti系列頂級神秘珠寶錶，13,798,000元。

▲▼ 台北101鐘錶珠寶展 。（圖／公關照）

▲蕭邦鑲嵌5顆共89.62克拉哥倫比亞梨形切割祖母綠的鑽石項鍊，94,790,000元。

名錶品牌也持續端出熱騰騰新鮮貨，HUBLOT首次推出藍色藍寶石水晶材質打造流線型的Big Bang MP-11腕錶，搭載靈感源自超跑引擎、7枚串聯發條盒具14日動力儲存的機芯。台北101同時串聯珠寶腕錶領域專家、KOL與品牌端，舉行共計24場多元互動的workshop講座課程，讓精品迷大飽眼福外，也能吸收更多專業資訊。
 

▲▼ 台北101鐘錶珠寶展 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Big Bang MP-11藍色藍寶石水晶腕錶，4,088,000元。
 

關鍵字：

台北101, MIKIMOTO, 伯爵, PIAGET, Chopard, 蕭邦, HUBLOT

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