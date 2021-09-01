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歐陽娜娜同框妹妹遭酸土味濃！網揪「陸牌代言」黑歷史：抄襲

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記者鮑璿安 ／台北報導

台灣女星歐陽娜娜在對岸演藝事業亮眼，連帶17歲妹妹歐陽娣娣也前去大陸發展，近期兩人難得合體為大陸服飾品牌「太平鳥」拍攝形象照，穿著姐妹裝親密出鏡，但卻引起網友負面評論，不少人直言造型很土「完全不想買」，還有網友揪出品牌黑歷史，「侵權爭議的牌子還敢接」。

歐陽娜娜自去年（2020年）接下大陸知名服飾品牌太平鳥（PEACEBIRD）代言人，但太平鳥黑歷史不少，屢屢陷入抄襲風波，曾被指「借鑒」南韓品牌unalloyed，甚至7月才剛爆出侵權了美國藝術家，在未取得授權之下就使用了藝術家Joshua Vides的形象與作品還被本人抓包PO網，雖然太平鳥間接否認此事，但多數網友不買單，對品牌普遍觀感不佳。

如今爭議還未徹底平息，歐陽娜娜就與妹妹歐陽娣娣一同出鏡太平鳥最新形象照，穿著品牌與迪士尼旗下角色科米蛙的聯名系列，歐陽娜娜頂著髒辮造型與過往甜美模樣差異很大，並穿著秋冬羽絨衣與妹妹親密並肩，利用淺綠色呼應姐妹裝。單人照部分，歐陽娜娜索性直接捧著科米蛙上陣，對著鏡頭嘟嘴放電，試圖彰顯少女氛圍。

▲歐陽娜娜 。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜今年3月時就曾帶著妹妹拍攝太平鳥畫報。（圖／翻攝自微博）

兩人這回為了太平鳥合體，也引發網友關注，不少人直言：「抄襲牌不會買」、「娜娜代言之後就沒買過了」、「土就一個字」，但也有粉絲力挺表示：「少女感很強」、「歐陽娣娣長大越來越美」。
 

關鍵字：

歐陽娜娜, 歐陽娣娣, 抄襲, 太平鳥

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