4大精品「字母飾品」訂製感滿分！萬元入手絕美戒指、項鍊　Lisa搭給你看

記者王蓁蓁 / 綜合報導

簡約、俐落的字母飾品，不論什麼樣的穿著風格都百搭，是女孩們入手精品單品首選！尤其環繞英文字母主題的飾品，總讓人有種「專屬」感，選擇象徵自己或另一半名字的英文字母，就好像特別訂製一般別具意義，而且價格多在萬元左右，算是很好入手。以下就來盤點各大「精品字母」配件，喜愛這種訂製感的女孩們快往下滑！

CELINE

▲CELINE字母項鍊NT$15,000、手鍊NT$13,500。（圖 / 翻攝品牌官網）

復古金屬的方牌上刻畫出細膩的字母浮雕，CELINE以極簡的方形輪廓設計，一口氣做出26個字母可供選擇，增添專屬感受，簡約的風格搭配金屬細鍊，不論是單戴還是疊搭都很好搭配，就算天天穿戴也看不膩，綴在鎖骨或手腕上都迷人。

▲Lisa經常在IG上曬出CELINE字母項鍊。（圖 / 翻攝IG@lalalalisa_m)

像Lisa以帶點搖滾風格的亮片造型搭配字母項鍊，呼應同樣是復古金的圈圈耳環，時髦又優雅，短版運動背心加牛仔褲，則是運用長鍊加上短鍊的疊搭方式，為日常造型帶來吸睛亮點，輕鬆就讓簡單穿搭充滿細節。

Chloe

▲Chloe的黃銅字母系列戒指。（圖 / 翻攝品牌官網）

Chloe的黃銅字母系列也是品牌一直以來的經典大勢單品，以前衛的穿鍊設計拼接，同時以光滑與褶皺模樣呈現的字母，互相對比的材質碰撞出火花，吸睛指數破表。誰說戒環只能有一圈？想來點不一樣的嘗試可以選擇另一款，同樣以穿練打造，多加了一圈戒環的字母戒指更具份量感，遊走在優雅與個性之間。

LOUIS VUITTON

▲LOUIS VUITTON LV & ME 系列 字母手鍊NT$12,700 、項鏈，NT$16,700。（圖 / 翻攝品牌官網）

LOUIS VUITTON（路易威登） LV & ME 系列，運用各種細節巧思讓26個英文字母獨一無二，每款都超美，令人選擇障礙發作！LV也將品牌的旅遊基因注入，取經行李箱，在每個字母都綴上小小螺絲，豐富趣味性，另外細看字母表面，還能發現鑴刻的LV標誌，即使是小細節也不馬虎，系列除了項鍊外、也有手鍊可供選擇。

DIOR

▲DIOR MY ABCDIOR TRIBALES 字母珍珠耳環，NT$8,500。（圖 / 翻攝品牌官網）

以上介紹完項鍊、與戒指，接下來就朝向耳環前進，很懂女孩們無法招架客製化魅力的DIOR，也以MY ABCDIOR TRIBALES 字母耳環吸引少女們的眼球，從Ａ到Ｚ選出自己喜愛的字母，打造專屬於自己的耳環，並在耳環前後分別綴上珍珠，成為優雅的點睛之筆，最重要的是復古金字母搭配珍珠的款式竟不用萬元即能入手，女孩們還不衝！

▲DIOR MY ABCDIOR TRIBALES 字母珍珠水鑽耳環，NT$10,500。（圖 / 翻攝品牌官網）

另外，系列中還有「水鑽字母」耳環，是利用一顆顆小水鑽排列成字母模樣，搭配珍珠透出優雅、古典氛圍，容易折射光線的水鑽，帶上身隱約散發出的閃閃發光，不論是參加重要場合或是日常都適合，搭配能力滿分。

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