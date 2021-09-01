40歲名模馬甲線好身材「靠睡覺」！3招改善圓肩駝背、骨盆前傾

▲熊黛林不僅擁有緊實好身材，儀態也很好。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝熊黛林微博、小紅書

大陸名模熊黛林也是保養得宜的女星代表，不僅肌膚細緻透亮，身材也保持得相當好，甚至還有性感馬甲線，完全看不出來她今年已40歲，還是兩個孩子的媽。她近日就分享，錯誤的睡姿可能會造成脖子前傾、圓肩駝背或骨盆前傾等不良體態，進而影響身形儀態，她也大方公開自己如何利用幾個簡單的小技巧來改善睡姿，還原好體態，甚至還能幫助提高睡眠品質，分享一出就讓網友大讚「說得好棒」、「好實用！」

她表示自己睡覺時通常都是採取仰睡的姿勢，她會拿一個乾淨的毛巾捲成圓筒狀，墊在頸椎下方，這樣能避免頸椎呈現前傾的狀態，也能幫助釋放頸椎的壓迫感，「畢竟低頭看劇本和看手機看久了以後，對頸椎的傷害是很大的。」而這個姿勢就不會壓迫到頸椎，還能將肩部和頸肩連接起來，保持生理曲線平衡，減少產生頸部前傾的可能性。

若是習慣側睡的人，很多都會將兩條腿交叉併攏著睡，這樣睡的話，大腿骨是呈現一種傾斜狀態，會受到壓迫，不能放鬆腿部的肌肉。這時候建議可以在兩腿之間放個枕頭夾著，幫助保持大腿間骨骼平衡，也能幫助腰部釋放壓力。

除了自身躺的姿勢是否正確，過軟的床具也會影響到睡姿。像是她提到自己因為工作關係經常需要住酒店，而有些酒店的床都特別軟，雖然有些人可能很喜歡鬆軟的床，但其實躺下去後會感覺腰部下陷，這樣對盆骨特別不友好，長期下來會產生像是腰酸、骨盆前傾等狀況。這時候可以拿一個枕頭墊在腿部下方，這樣子可以幫助椎骨保持在同一水平線上，還能緩解腰部的壓力。



她最後也提醒，正確健康的睡姿能讓睡眠品質更上一層樓，還能幫助矯正不良的體態，再加上長期的運動鍛鍊，人人都能擁有完美的好體態。

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