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帕奧日本桌球女將可愛外表爆紅！　堅持「化妝上場」背後有原因

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記者王則絲／台北報導

東京奧運於前陣子已正式落幕，緊接著就是帕拉林匹克運動會的展開，奧運上帥哥、美女還看不夠，本屆帕奧也有一名日本桌球女將「古川佳奈美」引起話題，不只擁有全球排名第五的堅強實力，更因可愛甜美的外型而在推特上爆紅，她總是會畫上簡單妝容再上場比賽，而堅持「化妝上場」的原因她也曾親自透露。

▲帕運古川佳奈美。（圖／翻攝推特）

▲帕運古川佳奈美。（圖／翻攝推特）

▲日本帕奧桌球選手古川佳奈美。（圖／翻攝自IG@furukawa_kanami_0727）

古川佳奈美擁有一張鵝蛋臉與圓圓的眼睛，雖然牙齒比較不整齊，笑起來卻非常純真可愛，現在的她留著一頭齊瀏海髮型，還有時髦的耳圈染，在運動場上看起來特別青春耀眼，而古川佳奈美不只是場上「嬌點」，實力也非常堅強，目前為全球排名第五，是日本桌球隊中世界排名最高的選手，可惜在本屆帕奧中未能順利晉級，但依然在網上掀起討論度。

▲帕運古川佳奈美。（圖／翻攝推特）

▲古川佳奈美可愛外型引起討論。（圖／翻攝自推特）

古川佳奈美看起來與一般人無異，不過其實她在小學時被診斷出輕度智障及自閉症，在中學時愛上桌球運動，但是因為智力缺陷、記憶力差，她經常忘記比賽規則、術語，所以一路走來也非常辛苦。

回顧古川佳奈美的比賽畫面，會發現她總是光鮮亮麗的上場，還喜歡夾上可愛的髮夾，她就曾在訪問表示：「比賽前必須要做的事就是『化妝』，透過擦粉底、腮紅、唇膏，淡妝可以讓我更進入比賽狀況。」「每次比賽時，我都覺得有很多人在看，所以我一定會好好打扮自己再進入比賽場地。」

▲帕運古川佳奈美。（圖／翻攝推特）

▲古川佳奈美比賽前堅持畫淡妝。（圖／翻攝自推特）

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關鍵字：

帕奧, 東京奧運, 日本, 桌球女將, 古川佳奈美, 帕奧美女

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