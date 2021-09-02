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夢幻「秋妝眼影盤」登場！Tom Ford#玫瑰夕陽、Celvoke南瓜色美到犯規

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▲▼夢幻秋妝眼影盤點。（圖／品牌提供）

▲2021秋季彩妝中影眼盤推出超多全新美色。

記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供

秋季彩妝陸續登場，除了永遠買不夠的唇膏外，這一季的眼影盤也是超精彩，每一個都美到讓人想收藏！像是許多美妝部落客、網友都狂推的TOM FORD四格眼盤，這次推出4款新色，其中玫瑰色調的#29、#30配色美到不行，根本自帶仙氣；另外Dior限量眼盤上浮雕著超美羽毛刻紋、Celvoke則是將其最出名的南瓜色調化為單色眼影，快來看看你最愛哪一款。

▲▼夢幻秋妝眼影盤點。（圖／品牌提供）

▲TOM FORD 高級訂製四格眼盤，NT$3,100。

在網上擁有超高人氣的TOM FORD高級訂製四格眼盤，擁有顯色不飛粉的細緻粉體，加上又美又實用的配色，被譽為「一生中一定要擁有一次的神級眼影」。今年推出4款全新色調，以溫柔的可可色、玫瑰色調為主，搭配金色、紫色和藍色等迷幻時髦色彩，美到讓人選擇障礙。

▲▼夢幻秋妝眼影盤點。（圖／品牌提供）

▲▼夢幻秋妝眼影盤點。（圖／品牌提供）

▲依序為四格眼盤全新色選#29、#30、#32、#33。

尤其是以金色及乾燥玫瑰色為主調的「#29星沙玫瑰」和集結裸膚、櫻花粉、玫瑰粉光和可可棕的「#30玫瑰夕陽」，可溫柔也可華麗個性，日常、約會適合，在小紅書上人氣最高，超過萬人狂推種草，被讚「無濾鏡試色也巨美！」

▲▼夢幻秋妝眼影盤點。（圖／品牌提供）

▲▼夢幻秋妝眼影盤點。（圖／品牌提供）

▲Dior 經典五色眼影 羽毛派對限量版，NT$1,950。

Dior今年秋妝以五彩斑斕的群鳥、振翅間所折射出的虹彩光澤為靈感，推出「羽毛派對限量系列」，其中「經典五色眼影」更加入秋季大自然的多變色調，推出2款限量色選，包含以明亮的蜜桃色為主，呈現冷調配色，搭配橄欖金、孔雀綠等綠色調漸層的「#459午夜鳥鳴」；「#659晨曦鳥鳴」則以銀鉑粉色搭配肉桂色、深紫棕、古銅紅與銀鉑灰，打造暖色調眼盤。

除了華麗配色，如乳霜般的貼膚質地，一抹就超顯色誘持久，能輕鬆疊擦打造多種妝感，眼影粉體上更浮雕著精細的羽毛刻紋，美到讓人捨不得用。

▲▼夢幻秋妝眼影盤點。（圖／品牌提供）

▲▼夢幻秋妝眼影盤點。（圖／品牌提供）

▲Celvoke 玩色恆彩眼影S，NT$750。

被封為「南瓜色霸主」的人氣日系美妝品牌Celvoke，2021秋冬彩妝系列以「Colors of silence」為主題，不僅將融雪時大自然展現出的寂靜美景化為秋妝色彩，更以夢幻雪景為設計，為秋冬新品換上浪漫的霧白色限定包裝。

這次秋冬彩妝更一口氣為2款眼影推出限定新色，其中「玩色恆彩眼影S」推出全新5種限定色，包含黃棕、紅棕、橘棕及金棕珠光等大地色系色彩，單色就能快速完妝，也可以互相搭配疊加，讓眼妝更深邃。

▲▼夢幻秋妝眼影盤點。（圖／品牌提供）

▲▼夢幻秋妝眼影盤點。（圖／品牌提供）

▲Celvoke 玩色深邃眼影盤，NT$2,250。

結合粉狀及霜狀兩種質地、能打造充滿變化性眼妝的「玩色深邃眼影盤」也推出2款限定新色，#EX07以實用的玫瑰色為主，以玫瑰色調粉體搭配霜狀質地的莓果色彩；而#EX06則是以帶有清透感的珊瑚色、紅棕色、薄荷綠粉體搭配如同絲綢般的雪粉色霜狀質地，清透。

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關鍵字：

美妝, 彩妝, 眼影, 眼影盤, 秋妝, 2021, 秋冬, TOM FORD, Dior, Celvoke

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