fb ig video ETtoday search mobile

De Beers 1.2億元藍鑽坐鎮　壯觀奇景化為稀世珠寶

>

▲▼De Beers,Dior 。（圖／公關照）

▲名模李曉涵佩戴Okavango Grace鑽石項鍊，18,700,000元。（圖／De Beers提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

積極關懷環境保育的鑽石品牌De Beers，於珠寶設計也反映對壯麗自然景致的敬意，今起在台展出總值約15億元的Reflections of Nature 高級珠寶系列29件作品，五套新作包括 Okavango Grace（奧卡萬戈之優雅）、Motlatse Marvel （莫特拉澤之奇觀）、Namib Wonder（納米比之奇蹟）、Landers Radiance（蘭德斯礁之光芒）和Ellesmere Treasure（埃爾斯米爾寶藏），全場最高價為鑲嵌1.53克拉枕形切割艷彩藍鑽的Ellesmere Treasure鑽戒，身價逾1.2億元。

▲▼De Beers,Dior 。（圖／公關照）

 

▲De Beers珠寶展全場最高價的Ellesmere Treasure 1.53克拉枕形藍鑽戒指，128,850,000元。

▲▼De Beers,Dior 。（圖／公關照）

▲De Beers Reflections of Nature高級珠寶系列Motlatse Marvel鑽石項鍊，29,650,000元。

De Beers擁有集團絕佳的鑽石原石與切割美鑽支持，再結合大自然地貌的巧妙設計創造驚奇，例如描繪莫特拉澤峽谷日出入落美景的Matlatse Marvel鑽石項鍊，以大克拉白鑽為主體，再點綴一系列淡粉鑽、橘鑽、黃鑽，完美詮釋光影變化之美。

▲▼De Beers,Dior 。（圖／公關照）▲▼De Beers,Dior 。（圖／公關照）

▲De Beers Reflections of Nature高級珠寶系列Namib Wonder鑽石手鐲（左）8,150,000元，Okavango Grace三行鑽石手鍊5,350,000元。

結合原石更是De Beers特色之一，此次展出的納米比之奇蹟主題的Namib Wonder系列珠寶除了層疊白鑽與黃鑽，邊緣採帽簷鑲嵌工藝點綴鑽石原石，可自由輕擺，靈活的設計讓人不自覺想輕撫撥弄，增添佩戴樂趣。

▲▼De Beers,Dior 。（圖／公關照）▲▼De Beers,Dior 。（圖／公關照）

▲De Beers Reflections of Nature高級珠寶系列Landers Radiance 橘鑽圓牌戒指（左）7,450,000元，Ellesmere Treasure鑽石圓牌項鍊9,800,000元。

大自然是珠寶品牌熱愛的主題，Dior今年將創辦人Dior先生鍾愛的玫瑰再次化為華美珠寶，加入Dior Joaillerie創意總監Victoire de Castellane的奇思妙想，建構出Dior星球概念，在未知的星系裡逾百顆的寶石萌出花苞，綻放出浪漫玫瑰、彩繪玻璃玫瑰、未來派玫瑰與抽象時裝玫瑰等4個子系列的Dior Rose珠寶，未必是具象的玫瑰設計，但大膽線條與令人驚喜的寶石組合，都展現花朵的生命力。

▲▼De Beers,Dior 。（圖／公關照）

▲Dior Rose鑽石項鍊，31,000,000元。（圖／Dior提供）

►台北101珠寶腕錶展千萬大作齊發　超跑引擎機芯錶新色首曝光

►Melody隔離期啟動報復性消費　逛珠寶店眼睛都亮了

 

關鍵字：

De Beers, Dior

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

孫芸芸美背全開至臀上緣　遊走危險邊緣被郭董夫人封「性感女神」

孫芸芸美背全開至臀上緣　遊走危險邊緣被郭董夫人封「性感女神」

UNIQLO驚喜預告和「時尚品牌」聯名　秋季「最帥外套」此時登場

UNIQLO驚喜預告和「時尚品牌」聯名　秋季「最帥外套」此時登場

12星座9月運勢！巨蟹桃花氾濫慎選、射手把握對金錢的第六感

12星座9月運勢！巨蟹桃花氾濫慎選、射手把握對金錢的第六感

韓網呼神準的「四色排序心理測驗」　秒看出感情狀態、需要的建議 最恨曖昧「零戀愛腦」星座Top 3 ！　水瓶行走冰山、追第一名要三思 這樣做不發胖！營養師教「控制體重9秘訣」：睡飽也有效 金宇彬帥氣大片曝光！手捧「英國梨與小蒼蘭」優雅氣質迷死人 歐陽娜娜同框妹妹遭酸土味濃！網揪「陸牌代言」黑歷史：抄襲 安格斯12星座一周運勢8／30-9／5　雙子好運強勢回歸、雙魚愛不對人 孫芸芸美背全開至臀上緣　遊走危險邊緣被郭董夫人封「性感女神」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面