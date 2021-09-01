De Beers 1.2億元藍鑽坐鎮　壯觀奇景化為稀世珠寶

▲名模李曉涵佩戴Okavango Grace鑽石項鍊，18,700,000元。（圖／De Beers提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

積極關懷環境保育的鑽石品牌De Beers，於珠寶設計也反映對壯麗自然景致的敬意，今起在台展出總值約15億元的Reflections of Nature 高級珠寶系列29件作品，五套新作包括 Okavango Grace（奧卡萬戈之優雅）、Motlatse Marvel （莫特拉澤之奇觀）、Namib Wonder（納米比之奇蹟）、Landers Radiance（蘭德斯礁之光芒）和Ellesmere Treasure（埃爾斯米爾寶藏），全場最高價為鑲嵌1.53克拉枕形切割艷彩藍鑽的Ellesmere Treasure鑽戒，身價逾1.2億元。

▲De Beers珠寶展全場最高價的Ellesmere Treasure 1.53克拉枕形藍鑽戒指，128,850,000元。





▲De Beers Reflections of Nature高級珠寶系列Motlatse Marvel鑽石項鍊，29,650,000元。



De Beers擁有集團絕佳的鑽石原石與切割美鑽支持，再結合大自然地貌的巧妙設計創造驚奇，例如描繪莫特拉澤峽谷日出入落美景的Matlatse Marvel鑽石項鍊，以大克拉白鑽為主體，再點綴一系列淡粉鑽、橘鑽、黃鑽，完美詮釋光影變化之美。

▲De Beers Reflections of Nature高級珠寶系列Namib Wonder鑽石手鐲（左）8,150,000元，Okavango Grace三行鑽石手鍊5,350,000元。

結合原石更是De Beers特色之一，此次展出的納米比之奇蹟主題的Namib Wonder系列珠寶除了層疊白鑽與黃鑽，邊緣採帽簷鑲嵌工藝點綴鑽石原石，可自由輕擺，靈活的設計讓人不自覺想輕撫撥弄，增添佩戴樂趣。

▲De Beers Reflections of Nature高級珠寶系列Landers Radiance 橘鑽圓牌戒指（左）7,450,000元，Ellesmere Treasure鑽石圓牌項鍊9,800,000元。





大自然是珠寶品牌熱愛的主題，Dior今年將創辦人Dior先生鍾愛的玫瑰再次化為華美珠寶，加入Dior Joaillerie創意總監Victoire de Castellane的奇思妙想，建構出Dior星球概念，在未知的星系裡逾百顆的寶石萌出花苞，綻放出浪漫玫瑰、彩繪玻璃玫瑰、未來派玫瑰與抽象時裝玫瑰等4個子系列的Dior Rose珠寶，未必是具象的玫瑰設計，但大膽線條與令人驚喜的寶石組合，都展現花朵的生命力。

▲Dior Rose鑽石項鍊，31,000,000元。（圖／Dior提供）

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