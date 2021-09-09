「所有選擇背後都是有代價的」　《來魔女食堂吧》金句盤點好扎心

編輯 / Jhen 圖 / 翻攝FB@티빙-TVING

由女神宋智孝領銜主演的《來魔女食堂吧》，劇中講述一間能幫助人們實現願望的魔女食堂，上門的顧客內心通常都有強烈的願望，在吃下魔女的料理後，願望就會以各種方式實現，但有時可能不是朝你期望的方式，因此劇中不斷出現的台詞「在這個世上，所有的選擇背後都是有代價的」成了重點，願望不會憑空實現，成真的同時，也要有相等的付出。

劇中寫實的社會情節，從主角開始透過每集不同的願望，反映出對現實的無奈與人生百態，以下就一起來回顧《來魔女食堂吧》9句引人省思的扎心金句。

「代價就像硬幣的兩面一樣，有正反好壞兩面。但人們總是只想看好的那面，因為在做決定的時候心裡才會比較舒服。」

「你不要隨便判斷他人的幸福，因為究竟是幸福還是不幸，只有自己才會知道。」

「反覆持續的偶然，人們會把它當成命運吧。」

「不要小看你心中的想法，它跟收不回的話一樣有力量。」

「在這個世上，所有的選擇背後都是有代價的。」

「活著活著，有些選擇甚至會影響整個人生。但是直到那個瞬間來臨之前，我們是不會知道的。」

「我們活著的每個瞬間都被迫要做出選擇，從日常瑣碎的小事到重要人生大事，那些難以決定的選擇，總對我們說『現在立刻做出選擇』！由於太理所當然，以至於我們無法察覺，生命就是由一連串大大小小的選擇所組成的。」

「世界上有雖然看不見，但是存在著的事物；也有明明看得見，卻被認為不存在的事物。」

「就算有工會、一周有52小時的工作時數限制，但無法改變的潛規則依舊存在，為了每個月的月薪，只能當個忍氣吞聲的乙方。」

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