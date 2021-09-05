好神拖特價1099元→799元！兩塊拖布還送驅塵撢　拖地不髒手超方便

文／C編

拖把是居家必備的清潔工具，「Her森森」推出「好神拖輕巧手壓拖把組」，內含1拖、1桶、2布，並加贈驅塵氏驅塵撢，原價1099元、特價799元，有用過好神拖的人就知道，使用起來完全不髒手，一下就可以把地板拖乾淨，非常方便好用。

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▲好神拖輕巧手壓拖把組（1拖1桶2布）＋贈驅塵氏驅塵撢，原價1099元、特價799元，點我購買。



好神拖適用30坪以下的小空間，是打掃省力的好幫手，可以輕鬆保持地板清潔，讓生活起居更舒暢；手壓專利強效脫水，專利手壓式螺旋脫水，利用離心力原理，加速快又強效，手不用碰到拖把，輕輕鬆鬆。

新一代桶身超輕巧，重量不到2公斤，採用100%原生耐衝擊PP塑料製成，耐高溫、抗腐蝕，就算是女生裝水也可以輕鬆提起，紫色的果凍感色系，看起來很有個性。

不只輕巧，也很省水，根據統計顯示，每次拖地可以節省2.32公斤的水量，堪稱超級省水王，拖地同時也愛地球，急速手壓4倍速強力甩乾拖布，讓污漬同時被甩出，拖地完全不髒手，全家乾乾淨淨。

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「Her森森」推出的「好神拖 輕巧手壓拖把組（1拖1桶2布）＋贈驅塵氏驅塵撢」，原價1099元、特價799元，兩塊拖把布可以更換，使用期間更長久，再加贈驅塵氏驅塵撢可以把灰塵髒污清理乾淨，居家掃除不但省錢又簡單。