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漂髮必收！AVEDA推出「最強矯色洗髮」，不怕褪成台妹金

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▲▼漂髮必備！AVEDA推出「最強矯色洗髮」 。（圖／品牌提供）

▲AVEDA最新矯色產品成功掀起話題。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

疫情趨緩，許多人急著去染上新髮色，換上新心情，2021最新髮色流行除了肉桂棕，淺冷色調也是討論度高的色系。然而，不少人會擔心漂淺的冷色調容易褪色還會出現橘黃斑駁感，美麗髮色只能短暫擁有。其實只要好好照顧髮質，並搭配矯色洗髮精定期補充色素，偏淺的冷色調也可以維持長久，還能盡情享受髮色逐漸變化的樂趣。

AVEDA資深設計師Meggy分享：「配合服裝趨勢上寧靜舒適的沈穩色調，冷色調的米金色、灰紫色、銀灰色都是搶眼又不失和諧的髮色重點。」

▲▼漂髮必備！AVEDA推出「最強矯色洗髮」 。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 冷萃淨色露，200ml，1,000元、冷萃持色乳，200ml，1,100元。

為了幫助大家維持漂亮髮色，AVEDA推出全新冷萃淨色露、冷萃持色乳，來自96%天然成分萃取，濃郁的深紫色質地能提供高達八倍的淨色效果，有效抑制有如生鏽氧化一般的橘黃色調，延續冷色調髮色該有的乾淨透亮並維持自然光采。

▲▼漂髮必備！AVEDA推出「最強矯色洗髮」 。（圖／品牌提供）

▲艾瑪絲 5α捷利爾護色頭皮淨化液，260ml，380元。

艾瑪絲首創染髮護色液態頭皮保養，經由茶葉萃取的綠茶多酚，強化染髮色素粒子附著，延緩髮色流失，並增添篦麻油幫助髮絲滋潤保濕；以溫和的胺基酸界面活性劑，細緻泡沫溫和清潔頭皮，無添加人工皂鹼且不含矽靈，親膚弱酸性幫助毛鱗片閉合，讓髮絲柔軟減緩掉色，護色清潔同時淨化護理角質。

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關鍵字：

AVEDA, 艾瑪絲, 護色, 矯色

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