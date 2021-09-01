50歲李英愛拍影片臉部肌膚零細紋　超猛嬰兒臉蛋讓網友大呼羨慕

記者李薇／台北報導

演員李英愛已經50歲，但空靈的形象又被譽為是「氧氣美女」，最近她拍攝全新保養品廣告，只見她白皙的肌膚看起來超級緊緻，自然的眉型搭配上淡雅的妝容，完全看不出年齡在肌膚留下的痕跡，看起來就像是30歲的樣貌，讓人超級羨慕。

對於肌膚的保養，李英愛認為，重要的是必須了解自己的膚質與肌膚狀態，再選擇最適合自己的保養品。如果只能推薦一樣保養品，她毫不猶豫地推薦全肌齡適用的「重生秘帖」，已持續不間斷地使用超過14年，隨時放在床頭與隨身攜帶才能安心，時刻維持最佳肌膚狀態。

李英愛愛用的「重生秘帖」，經過15年間的研究，獨家成分10倍濃縮「超紫河精萃Complex」全新升級，更快速修復肌膚，肌膚更潤澤、更緊緻，同時質地更輕盈、吸收更快速，立即感受肌膚的耀眼變化，實現健康光亮、氣韻重生。

不只是重生秘帖全新升級，歐舒丹旗下超熱賣的前導精華「星光瓶」光萃肌活露也進行全面升級，2021年全新升級版運用全新獨家技術「擬生態萃取技術」，同時捕捉植物內不同型態護膚能量，自科西嘉島有機蠟菊取得深具舒緩力的「蠟菊超導舒緩精萃」，迅速舒緩、修復慢性疲勞壓力肌。

內含3,000顆以上獨特光微導晶球，完美封存不凋花蠟菊的活性，結合可穩定膚況的馬鬱蘭精萃，和被譽為植物性肉毒桿菌千日菊精萃，三大卓越天然植萃精華活性成分，在雙重質地、三效加乘的強大保養力下，喚醒休眠的肌膚，迅速滲透淨化肌底、修復肌底損傷，排除因外在侵襲因子所累積毒素，啟動自我修復模式，修護肌底傷害零結束肌膚休眠模式，讓倦容歸零。