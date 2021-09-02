粉底空空賞寶座一定有它！10倍冬蟲夏草的養膚型粉底　秋冬用還順便護膚

記者李薇／綜合報導

時序進入秋冬，粉底液也該換成更加保濕、潤澤的款式，才能夠讓肌膚上妝更加服貼，打造出完美細緻的零瑕疵狀態，《ET FASHION》也盤點秋冬推出的全新粉底液系列，可以按照自己的膚質選擇適合的單品。

乾性肌膚：BOBBI BROWN 冬蟲夏草精華粉底

講到養膚型粉底一定會想到BOBBI BROWN明星商品「冬蟲夏草精華粉底」，自上市以來即造成各大美妝論壇、小紅書上好評及粉底空空賞，上妝就是保養一直穩坐消費者心中摯愛精華型粉底。今年9月冬蟲夏草精華粉底全新再升級，10倍超奢養冬蟲夏草精華成分，高達75%精華液成份，再創底妝養膚神話。

中性肌膚：LANCOME 零粉感超持久粉底

蘭蔻《零粉感超持久粉底》，自上市以來好評不斷，24H超強持妝效果及無比輕盈舒適的水潤質地，不僅贏得一票彩妝迷的心，更擁有「最水潤的持久粉底」美譽，徹底突破業界傳統持久型粉底給人厚重黏膩印象，成為論壇口碑最佳粉底！9月1日起，凡購買蘭蔻粉底系列任兩樣（需含一瓶粉底液），即贈「零粉感24H隨行包」，收藏首度出現的「2 IN 1專業粉底/遮瑕刷」，雙頭設計不僅可大面積上妝，亦可使用遮瑕刷局部修飾瑕疵，一次滿足所有底妝需求。

油性肌膚：Za 超磁久無瑕美肌粉底液

開架美妝領導品牌Za於9月推出全新「超磁久無瑕美肌粉底液」，主打輕薄服貼質地、卻具有遮瑕力，能將瑕疵完美隱形!絲滑質地，輕透不厚粉，一抹瞬間貼合，宛如第二層肌膚，即使在潮濕高溫的台灣氣候下，底妝依然如同磁鐵般牢牢服貼、不脫妝，實現零毛孔、持久無瑕的柔霧光感美肌。

【同場加映】點胭脂「鳥語集」系列美妝蛋

這次點胭脂全新的台灣原生系列「鳥語集」美妝蛋，以台灣特有鳥類黃山雀、蘭嶼角鴞，以及在臺北動物園擔任迎賓鳥的「台北紅鶴」為名，透過原生系列，在上妝的同時能夠看見台灣的特有動植物。