2021下半年最夯髮型TOP3：韓劇女主都剪「層次剪」、女星瘋「公主切」

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這一、兩年來最夯的髮型不外乎就是耳圈染、瀏海挑染，而2021下半年到來，除了廣受歡迎的挑染之外，搜尋度最高的還有哪些髮型呢？近期韓劇女主角們剪的「層次剪」就掀起一波潮流，另外個性女星們則紛紛剪了「公主切」，以下就一起來看看2021下半年「最夯髮型」TOP3。

▲韓劇女主角清純造型必備「層次剪」髮型，變化範圍非常多，每個人都能找到適合的層次剪。（圖／翻攝自IG）



＃韓劇女主專用「層次剪」

像是韓素希在《無法抗拒的他》裡頭的髮型，以及庭沼珉玗《月刊家》中的中長髮，皆是富有空氣感的層次剪髮型，「層次剪」適用的長度很廣，特別適合過渡期的中長髮，能讓頭的視覺效果更輕盈，簡單的層次人人都可輕鬆駕馭，層次若打得高一點，則會更像復古的「狼尾頭」，看起來會更加的俐落，修飾頭型效果很好。

＃個性女孩「公主切」

綜觀上半年，會發現許多藝人都剪了「公主切」造型，像是泫雅、韓藝瑟、太妍⋯⋯帶有些日式風格的切髮非常有個性，讓它直直落下或是上點電棒捲都很好看，非常修飾臉型，許多女孩在下半年也開始願意嘗試，詢問度飆高，還在觀望的話，可以先將公主切剪在下巴左右的位置試試看，若不喜歡還可以勾到耳後，不用怕沒有挽回的餘地。

▲許多女星都嘗試了「公主切」造型。（圖／翻攝自IG）



＃一秒逆齡「球球辮」

最後一種髮型則是一秒逆齡的編髮「球球辮」，將頭髮綁成簡單馬尾後，一節一節的束起，再用手拉澎、塑形，瞬間逆齡滿點，不用去髮廊也能靠自己的雙手變出與平時截然不同的風格。

▲「球球辮」綁髮簡單不求人，效果瞬間逆齡。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）